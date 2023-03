Le nuove coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023: i nomi dei sei single Matrimonio a prima vista Italia 2023 torna in chiaro su Real Time a partire da mercoledì 8 marzo. Le tre coppie di questa edizione, che affronteranno un viaggio nell’amore, sono formate da Irene Pignieri e Matteo Riva, Simona Viola e Gennaro Vergara, Giulia Martello e Mattia Benedetto.

A cura di Elisabetta Murina

Matrimonio a prima vista Italia 2023 torna in chiaro su Real Time, con la decima stagione (la settima su questo canale), a partire da mercoledì 8 marzo. Gli episodi sono già andati in onda a febbraio, sulla piattaforma Discovery+. Sei single partecipano a un esperimento sociale per trovare il vero amore e accettano di sposarsi con persone che non conoscono e vedranno per la prima volta proprio all'altare.A formare le coppie che affronteranno insieme questo percorso e, per la prima volta, si sposeranno anche in contemporanea, sono stati la sessuologa Nada Loffredi, il lifecoach Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis. Le tre coppie di questa edizione sono formate da Irene Pignieri e Matteo Riva, Simona Viola e Gennaro Vergara, Giulia Martello e Mattia Benedetto.

Le tre coppie di Matrimonio a Prima vista Italia 2023

Come in ogni edizione, anche questa volta saranno tre le coppie pronte ad affrontare questo insolito viaggio nell'amore. Passeranno un periodo insieme, tra luna di miele, convivenza ed esperienza di tutti i giorni, al termine del quale decideranno se rimanere sposati o lasciarsi per sempre, prendendo così strade separate. Ecco le tre coppie di questa stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia:

Irene, 32 anni e Matteo, 29 anni

Irene e Matteo

Laureata in economica, Irene ha 32 anni, vive a Milano (anche se è originaria di Napoli) e lavora come manager, direttore operativo e responsabile marketing di un brand della ristorazione. É appassionata di letteratura e storia dell'arte. Anche Matteo, 29 anni di Milano, ha studiato economia e ora lavora in banca come consulente. Tra i suoi hobby ci sono il calcio con gli amici e la visita a città d'arte.

Simona, 30 anni e Gennaro, 34 anni

Gennaro e Simona

Simona, 30 anni originaria di Viareggio, amministra il cantiere navale di famiglia insieme al padre e ai fratelli. Ama fare sport, andare a cena fuori e anche ballare in discoteca. Gennaro ha invece 34 anni e viene da Reggio Emilia. Lavora nel mondo della ristorazione come cameriere, anche se il suo sogno è quello di fare il fotografo. È appassionato di ciclismo e viaggi.

Giulia, 27 anni e Mattia, 37 anni

Giulia e Mattia

Giulia ha 27 anni e vive a Bussoleno, in provincia di Torino. Attualmente fa l'impiegata, ma in passato ha trascorso cinque anni a Londra svolgendo diversi lavori. Ama uscire e passare del tempo con gli amici, oltre che camminare in montagna, leggere e visitare musei. Mattia è più grande di 10 anni e viene da Cafasse, sempre in provincia di Torino, e lavora come giardiniere nell'impresa di famiglia dopo una laurea in informatica.