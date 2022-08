Khaby Lame da oggi è cittadino italiano dopo il giuramento al Comune di Chivasso Khaby Lame, tra i tiktoker più famosi del mondo, è da oggi un cittadino italiano dopo aver prestato giuramento al comune di Chivasso.

A cura di Ida Artiaco

È da oggi un cittadino italiano il re di Tik Tok Khaby Lame.

Ha prestato giuramento al Comune di Chivasso, in provincia di Torino. "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato", ha detto.

Lame ha letto la formula davanti all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza degli assessori comunali di Chivasso Chiara Casalino e Fabrizio Debernardi, del Presidente del Consiglio Comunale Alfonso Perfetto e del consigliere comunale Domenico Barengo.

A Khaby Lame è stata notificata copia del decreto del Presidente della Repubblica che gli ha concesso la cittadinanza italiana lo scorso 8 giugno, pervenuto per via telematica al Comune di Chivasso tramite la Prefettura.

"Sono molto orgoglioso. Mi sentivo famoso anche prima di oggi perché sono cresciuto qui. Sento però una grande responsabilità per il giuramento che ho pronunciato, non sono parole al vento", ha detto il ragazzo, visibilmente emozionato.

Il successo di Khaby è iniziato durante il lockdown Covid e cresciuto così rapidamente da farlo diventare il tiktoker più seguito del mondo.

"Sono cresciuto alle case popolari di via Togliatti, a Chivasso dove eravamo contenti anche se non avevamo niente, non mi sono ancora abituato al successo", ha detto ancora al termine della cerimonia a cui hanno partecipato gli assessori di Chivasso Chiara Casalino e Fabrizio Debernardi, il presidente del consiglio comunale Alfonso Perfetto e il consigliere comunale Domenico Barengo.