Ora Khaby Lame è diventato anche un videogioco Con l’arrivo di Ultima Spiaggia, la nuova Stagione 4 del Capitolo 4 di Fortnite, il battle-royale di Epic Games accoglie la skin di Khaby Lame, il tiktoker italiano con più follower al mondo.

A cura di Lorena Rao

Una lussuosa villa. Una rapina in corso. Khaby Lame che invita la banda a seguirlo con la sua iconica gestualità. Si apre così il trailer di "Ultima Spiaggia", la nuova Stagione 4 del Capitolo 4 di Fortnite, il videogame di Epic Games che negli ultimi anni ha catturato milioni di giocatori. Il tiktoker più seguito al mondo (più di Charlie D'Amelio, con oltre 160 milioni di follower) debutta nel gaming con una skin, un personaggio giocabile nelle diverse modalità di Fortnite. È la prima volta che una star di TikTok entra a far parte di Fortnite. Accanto a Khaby Lame altre skin inedite, come quella di Ahsoka Tano, una Jedi di Star Wars protagonista di una nuova serie appena lanciata su Disney +.

Le novità della Stagione 4 di Fortnite

Tema centrale di Ultima Spiaggia è lo sfarzo. Il vampiro Kado Thorne ha preso dimora nel Capitolo 4 Stagione 4 della Battaglia reale di Fortnite, dilapidando i tesori dell'isola per finanziare proprietà immobiliari di lusso. Tra queste ci sono Caseggiato Carminio, Insenatura Inesorabile e Opulenza Oscura. Quel che occorre fare per salvare le sorti del mondo è rapinare Thorne di tutte le sue ricchezze e sventare il suo diabolico piano finale. Per tale ragione diventa centrale, in termini di gameplay, la furtività. Questa però non è obbligatoria, perché quando c'è da fare casino il gioco non si tira indietro in quanto a possibilità di approccio. Quel che è certo è che bisogna sempre prepararsi prima di un colpo, perché le opulente ambientazioni prima elencate sono colme di guardie, griglie laser, videocamere di sorveglianza e molto altro ancora.

FORTNITE STAGIONE 4 | Una delle nuove ambientazioni

Con l'arrivo della Stagione 4, si semplifica il Pass Battaglia. L'acquisto sblocca automaticamente lo spericolato Nolan Chance. In seguito è possibile ottenere ulteriori elementi, come l’autista Piper Pace e la star di questa stagione: Khaby Lame. Successivamente si potrà sbloccare anche la skin di Ahsoka Tano. Come accade a ogni rilascio di stagione, Fortnite al momento è offline per i lavori di aggiornamento dei server. Nelle prossime ore il battle-royale di Epic Games tornerà disponibile. Per conoscere tutti gli aggiornamenti, è possibile consultare il blog ufficiale in italiano di Fortnite.