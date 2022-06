Ecco cosa pensa Charli D’Amelio del sorpasso di Khaby Lame su TikTok “Non avrei voluto cedere il mio posto a nessun altro“, ha detto Charli D’Amelio durante VidCon, convention annuale per fan, creatori, dirigenti e marchi digitali.

A cura di Lorena Rao

In occasione di VidCon, convention annuale per fan, creatori, dirigenti e marchi digitali, Charli D'Amelio ha commentato il recente sorpasso di Khaby Lame su TikTok, avvenuto il 23 giugno scorso con una differenza di 300.000 follower. Una cifra che ha reso Khaby Lame la persona più seguita al mondo TikTok. In questo momento, il numero di fan sulla piattaforma è arrivato a 144,7 milioni.

A discapito però di quello che si potrebbe pensare, tra i due celebri creator non vi è alcuna rivalità né astio. D'Amelio e Lame si sono già incontrati di persona durante la Milan Fashion Week di febbraio scorso, immortalati da un foto insieme che lascia intendere un rapporto sereno tra i due. Adesso arriva un'ulteriore prova dal VidCon. "È bellissimo sapere che qualcuno sia riuscito a conquistare il primo posto e che chi l’ha fatto sia una brava persona, dolce, che ama quello che fa. Penso che sia la cosa migliore e non avrei voluto cedere il mio posto a nessun altro“, ha detto Charli D'Amelio al VidCon. Oggi, l'ex-regina di TikTok conta 143 milioni di follower. La distanza tra i due si è maggiormente estesa in meno di una settimana. Al di là del numero di utenti, D'Amelio resta comunque la tiktoker più pagata sulla piattaforma, seguita dalla sorella Dixie D'Amelio.

Sul sorpasso, anche Khaby Lame ha detto la sua su Repubblica. "Sinceramente non m’interessava superarla. Non ho mai fatto caso alle classifiche, continuerei a fare i miei video anche se a vederli fossero in pochi" ha affermato il creator. "Se lo fai perché cerchi il successo non funziona. Quello che mi interessa è far ridere. Credo di essere bravo perché mi viene naturale". L'obiettivo per Lame resta dunque il divertimento. Questo spiega il crescente successo delle sue clip, caratterizzate da un genuino umorismo in grado di conquistare centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo.