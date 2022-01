Ecco chi sono i 7 Tiktoker più pagati del 2022 A guidare la lista dei Tiktoker più famosi ci sono ancora le sorelle Charli e Dixie D’Amelio (con un aumento del fatturato del 200% rispetto al 2020), ma sono presenti anche altri nomi come Addison Rae e Bella Poarch.

A cura di Lorena Rao

La rivista Forbes ha pubblicato la lista dei Tiktoker più pagati nel 2022. A guidarla ci sono ancora le sorelle Charli e Dixie D'Amelio, ma sono presenti anche altri nomi. Nell'ultimo anno TikTok ha accresciuto ulteriormente la sua diffusione, portando anche a un aumento degli introiti per le varie star del social network cinese. Riprendendo le sorelle D'Amelio, i loro guadagni sono aumentati del 200% rispetto al 2020. Una crescita dovuta al numero sempre maggiore di attività svolte al di fuori di TikTok, come concerti e show televisivi (The D’Amelio Show su Hulu), che però aumentano il valore di ogni singolo post sponsorizzato.

Parlando di numeri: le due dive di TikTok "possono addebitare fino a mezzo milione di dollari per un singolo post, anche se la maggior parte generalmente guadagna tra $ 100mila e $ 250mila per post, più del doppio rispetto a quanto stimato nella classifica del 2020", riporta Forbes. Aziende come Amazon, Louis Vuitton e McDonald’s sono tra coloro pronte a spendere cifre simili per intenti pubblicitari. Scopriamo adesso nel dettaglio chi sono i 7 Tiktoker più pagati nel 2022:

Charli D’Amelio – $17,5 milioni (133 milioni di follower)

Dixie D’Amelio – $10 milioni (57 milioni di follower)

Addison Rae – $8,5 milioni (86 milioni di follower)

Bella Poarch – $5 milioni (87 milioni di follower)

Josh Richards – $5 milioni (26 milioni di follower)

Kris Collins – $4,75 milioni (42 milioni di follower)

Avanni Gregg – $4,75 milioni (39 milioni di follower)

Sette celebrità, tutte under25, che riescono a fare da tramite tra le aziende e la propria immensa community di giovani. A differenza di Twitch, che vede una predominanza di personalità maschili tra gli streamer più pagati (contro solo tre donne, tra cui Pokimane), TikTok vede invece una maggioranza di femminile tra le personalità meglio retribuite. Una differenza netta che mostra la differenza di pubblico e di apertura presenti all'interno delle due piattaforme. Non che il social network cinese sia privo di misoginia e razzismo, tuttavia si tratta di una comparazione interessante.