È morto il tiktoker Luigi Nativi, aveva 18 anni: l’annuncio sui social

La morte di Luigi Nativi, giovane tiktoker di La Maddalena, ha scosso profondamente amici, follower e l’intera comunità. Il ragazzo, molto seguito sui social, è scomparso a soli 18 anni e le cause del decesso non sono ancora state chiarite.

Luigi Nativi

Luigi Nativi, tiktoker originario di La Maddalena, è scomparso all’età di 18 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa sui social da Alice Mordenti, collega e amica. Gli ha dedicato un messaggio nelle storie di Instagram salutandolo con parole di affetto: "Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare". Luigi Nativi su TikTok, era diventato virale grazie ai video in cui cantava e raccontava momenti della sua vita quotidiana da studente, raccogliendo oltre 28mila follower sul social.

Al dolore per la scomparsa si è unito anche il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, che ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio dell’intera comunità. Il primo cittadino ha scritto: "In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti".

Il saluto a Luigi Nativi: le parole d'affetto

Alice Mordenti sempre nelle storie Instagram ha scritto: “Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare. Ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. In questo momento ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi. Sei sempre stato al mio fianco, mi hai insegnato tante cose, mi hai sostenuta, hai creduto in me, eri sempre pronto lì a fare il tifo. Sorridi da lassù e ti prometto che dedicherò tutte le mie vittorie a te. Piccolo mio riposa in pace”.

Anche il padre di Alice, Ugo Mordenti, ha salutato con parole d'affetto Luigi: "Un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri e non si è mai tirato indietro per nessun motivo ad ogni difficoltà, anzi l’ha sempre affrontata con un sorriso. Avevamo da poco costruito un percorso social insieme, e per me era come un figlio… Voglio ricordarlo come una persona generosa e altruista. Non ho parole per descrivere il nostro dolore". Sempre sulle storie Instagram ha scritto: "Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere, addio piccolo uomo. Ci stringiamo al dolore della tua famiglia e a quello dei tuoi amici. Questo bacio è da parte nostra e accompagnerà il tuo ricordo per sempre. Manchi".

Si unisce al cordoglio anche l'Istituto comprensivo La Maddalena, in un post pubblicato su Facebook ha scritto: "I ragazzi, tutto il nostro Istituto ricorda Luigi Nativi come un bambino speciale, dolce, luminoso e gentile. Qualità rare ed innate. I ragazzi, i docenti, i collaboratori scolastici, il personale Amministrativo e la Dirigente scolastica".

Al momento le cause del decesso non sono state rese note. Il sindaco Lai ha rivolto un appello alla cittadinanza chiedendo rispetto, discrezione e silenzio, invitando tutti a evitare ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano in momenti di sofferenza. Ha infine ricordato come La Maddalena sia una comunità capace di restare unita nei momenti più difficili, stringendosi con umanità attorno alla famiglia e a tutte le persone colpite da questo lutto.