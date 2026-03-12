innovazione
7 robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta con la Festa delle Offerte di Amazon

I migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti in sconto con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon: 7 modelli con mappatura intelligente e stazione di autopulizia.
A cura di Giacomo Esposito
Robot aspirapolvere in offerta
Prosegue la Festa delle Offerte di Primavera Amazon, portando numerosi sconti sui prodotti per la cura della casa. La nuova stagione è anche il periodo dell'anno che, da tradizione, si dedica alle pulizie, perciò conviene approfittare dell'evento per acquistare un robot aspirapolvere che renda più facile il lavoro.

Sul sito sono già tantissimi i prodotti disponibili a un prezzo super vantaggioso e includono ogni tipo di modello, da quelli con rullo a pressione e mappatura laser a quelli dotati di spazzole e sistemi di autopulizia. In questa guida abbiamo selezionato i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta da acquistare durante la settimana delle Offerte di Primavera Amazon.

Le migliori offerte sui robot aspirapolvere con le Offerte di Primavera Amazon

I robot aspirapolvere e lavapavimenti rappresentano al meglio il progresso della tecnologia, poiché consentono di automatizzare le pulizie di casa risparmiando tempo prezioso. Ciò è vero sopratutto quando questi modelli possono disporre di un sistema di navigazione avanzato, che consente di agevolare il movimento tra gli ostacoli, e di una stazione di autopulizia. In questa guida abbiamo raccolto ogni genere di dispositivo, scegliendo i migliori robot aspirapolvere in offerta sulla base del loro rapporto risparmio-prestazioni.

10 prodotti Apple da acquistare in sconto per la Festa delle Offerte di Amazon 2026

1. ECOVACS Deboot X11 OmniCyclone

ECOVACS Deboot X11 OmniCyclone

-38% di sconto su ECOVACS Deboot X11 OmniCyclone, un robot aspirapolvere e lavapavimenti con funzionamento a rullo, capace di rimuovere le macchie più ostinate anche lungo i bordi. Rileva automaticamente il tipo di sporco e solleva in modo intelligente le macchie per evitare di diffondere lo sporco, mentre 8 ugelli puliscono costantemente il rullo.

Sul fronte aspirazione, il robot offre una potenza di 19.500 Pa e una spazzola laterale che raccoglie la polvere e le briciole negli angoli più stretti.

Il sistema di navigazione sfrutta la tecnologia AVI 3D per individuare ed evitare gli ostacoli, mentre gli artigli a navigazione meccanica permette di superare facilmente le soglie. Dopo aver svolto il suo lavoro, il robot torna alla stazione all in one, dove svuota il serbatoio, igienizza il rullo e si ricarica.

38%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
Offerta di Primavera
799,00 €
1.299,00 €
Immagine

2. roborock QV 35A

roborock QV 35A robot aspirapolvere e lavapavimenti

-45% di sconto su roborock QV 35A, un modello che aspira e lava sfruttando una potenza di 8000 Pa e un meccanismo di doppi moci rotanti ad alta velocità.

Si basa sul sistema di navigazione LiDAR, che consente di riconoscere gli ostacoli ed evitarli, creando una mappa precisa e tridimensionale dell'ambiente circostante. Inoltre, la mappatura è multipavimento, ciò vuol dire che il robot crea automaticamente una planimetria fino a 4 piani.

Le spazzole antigroviglio catturano capelli e peli di animali senza sforzo e in qualsiasi angolo della casa. Questo modello può superare soglie fino a 2 cm e dispone di una stazione di autopulizia per lo svuotamento del serbatoio, il lavaggio dei moci e la ricarica della batteria.

45%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
Offerta di Primavera
329,99 €
599,99 €
Immagine

3. DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete

DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete

-40% di sconto su DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, che assicura un pavimento sempre pulito grazie all'azione del suo rullo a pressione, continuamente risciacquato ad ogni passaggio.

Il sistema di navigazione sfrutta la più avanzata tecnologia targata NVIDIA e basata sull'AI, allo scopo di restituire una planimetria precisa dell'ambiente ed individuare gli ostacoli. La doppia spazzola antigroviglio aspira lo sporco secco con una potenza di 30.000 Pa.

Il robot può superare gradini fino a 4cm e salire su tappeti fino a 3 cm. Una volta terminata la pulizia della casa, torna alla stazione all in one per ricaricarsi, igienizzare i moci e svuotare il serbatoio.

40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
Offerta di Primavera
899,00 €
1.499,00 €
Immagine

4. Mova Z50 Ultra

Mova Z50 Ultra robot aspirapolvere e lavapavimenti

-58% di sconto sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Mova Z50 Ultra, dotato di un mocio su rullo a cingoli con funzione di autopulizia. Ciò consente di rimuovere le macchie in profondità e di ottenere un pavimento brillante e senza aloni.

Il suo sistema di navigazione si basa su una telecamera supportata dall'intelligenza artificiale, capace di riconoscere il tipo di sporco e gli ostacoli situati sul suo percorso. Il robot aspira con una potenza di 19.000 Pa e raccoglie la polvere dagli angoli e dai bordi utilizzando una spazzola laterale estendibile, mentre un secondo mocio segue gli spigoli per un lavaggio efficiente.

L'autonomia della batteria può durare fino a 140 min, terminati i quali il robot torna alla stazione all in one per la ricarica e il processo di autopulizia.

58%
Mova Z50 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 19000 Pa, con Mocio a Rullo, Forza di lavaggio da 18N, Rilevamento AI dello Sporco,Pulizia Moci con Acqua Calda a 75℃, Nero
Mova Z50 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 19000 Pa, con Mocio a Rullo, Forza di lavaggio da 18N, Rilevamento AI dello Sporco,Pulizia Moci con Acqua Calda a 75℃, Nero
Offerta di Primavera
499,00 €
1.199,00 €
Immagine

5. Dyson Spot+Scrub AI

Dyson Spot+Scrub™ AI

-17% di sconto su Dyson Spot+Scrub AI, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che riconosce il tipo di sporco e individua le macchie nascoste. Tra una passata e l'altra, torna indietro per verificare che il lavaggio sia stato eseguito correttamente ed applicare di nuovo il rullo, qualora siano presenti aloni o residui.

Questo modello effettua una scansione precisa dell'ambiente, servendosi di 28 sensori e di un sistema LiDAR a doppio laser. Il rullo viene continuamente irrorato da 12 ugelli durante la pulizia, allo scopo di non trascinare sul pavimento lo sporco raccolto.

Per quanto riguarda l'aspirazione, il robot assicura una potenza di 19.000 Pa, ma può aumentare le prestazioni quando incontra un tappeto. La stazione all in one divide lo sporco in secco e liquido.

17%
Dyson Spot+Scrub™ AI Robot aspirapolvere e lavapavimenti, 18.000 Pa, 200 min autonomia, auto‑svuotamento, base 3 L, rullo autopulente e filtrazione igienica 0,1 micron (Nero/Blu)
Dyson Spot+Scrub™ AI Robot aspirapolvere e lavapavimenti, 18.000 Pa, 200 min autonomia, auto‑svuotamento, base 3 L, rullo autopulente e filtrazione igienica 0,1 micron (Nero/Blu)
Offerta di Primavera
999,00 €
1.199,00 €
Immagine

6. Xiaomi Robot Vacuum X20+

Xiaomi Robot Vacuum X20+

-30% di sconto su Xiaomi Robot Vacuum X20+, un robot aspirapolvere e lavapavimenti già caratterizzato da un eccellente rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un modello con navigazione laser LDS, controllabile facilmente tramite app o voce.

La funzione di lavaggio sfrutta una doppia spazzola rotante, in grado di strofinare il pavimento ad una velocità di 180 giri/min. Ogni panno si solleva in maniera intelligente, evitando di sporcare di nuovo il pavimento o i tappeti.

Il robot può aspirare la polvere con una potenza di 6000 Pa e rimuovere facilmente lo sporco dagli angoli con la spazzola laterale. La stazione all in one è dotata di un serbatoio da 4 L in modo da coprire circa 240 mq. Inoltre, effettua la ricarica della batteria e la pulizia automatica dei moci.

30%
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
Offerta di Primavera
279,99 €
399,99 €
Immagine

7. EUREKA J15

EUREKA J15

-53% di sconto su EUREKA J15, che aspira lo sporco sfruttando spazzole antigroviglio e una potenza di 19.000 Pa, catturando capelli e peli di animali in ogni angolo.

Sul fronte lavaggio, utilizza due spazzole rotanti, le quali vengono automaticamente sollevate fino a 12 cm per evitare di disperdere l'acqua sporca sul pavimento.

I sensori di visione RGB riconoscono più di 150 tipologie di oggetti con il supporto dell'AI e programmano una planimetria 3D multilivello fino a 4 piani.

La stazione all in one lava il mocio a 75° C e lo asciuga a 55° C, garantendo un'igiene ottimale. Inoltre, è responsabile dello svuotamento automatico della polvere e della ricarica della batteria.

53%
EUREKA J15 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Potente Aspirazione 19.000 Pa, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda a 75℃, Mappatura con AI, Pulizia Avanzata dei Bordi, Stazione Autopulizia
EUREKA J15 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Potente Aspirazione 19.000 Pa, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda a 75℃, Mappatura con AI, Pulizia Avanzata dei Bordi, Stazione Autopulizia
Offerta di Primavera
372,18 €
799,00 €
Immagine
I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.
Per eventuali informazioni o segnalazioni scrivere a qualecompro@ciaopeople.com
Shopping news
