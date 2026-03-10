Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026: le date e cosa acquistare in sconto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La festa delle offerte di Primavera Amazon del 2026 è ufficialmente iniziata. L’evento apre i battenti oggi 10 marzo e durerà un’intera settimana, fino alla scadenza prevista per martedì 16 marzo.

Il colosso statunitense dell’e-commerce inaugura lo shopping della nuova stagione con migliaia di sconti su prodotti di diversa categoria: cura della casa, tecnologia, salute e benessere della persona, sport, elettrodomestici e tanto altro ancora.

Le offerte sono aperte a tutti gli utenti, ma chi ha sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime può sfruttare il vantaggio di ricevere l’articolo entro un giorno o di programmare la consegna in base alle proprie esigenze. In questo articolo vi teniamo aggiornati in tempo reale e vi indichiamo i migliori prodotti in offerta da non lasciarsi scappare durante l'evento della settimana.

Smartphone Google Pixel 10 Pro

-29% di sconto su Google Pixel 10 Pro, lo smartphone con l'intelligenza artificiale più potente della serie Pixel. Monta un display OLED da 6,3″ e un comparto fotografico di primo livello, costituito da un sensore principale da 50 MP, un grandangolo e un teleobiettivo con zoom 5x, entrambi da 48 MP, e una fotocamera frontale da 48 MP. La batteria assicura più di 24 ore di autonomia.

Samsung Galaxy Tab A11+

-36% di sconto sul Samsung Galaxy Tab A11+, un tablet con display da 11″, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il supporto dell'AI vi consente di condividere la fotocamera con l'assistente intelligente Gemini e cercare tutto ciò che vi circonda semplicemente inquadrandolo. Dispone di una fotocamera frontale da 5 MP e di una batteria che assicura una lunga durata.

DREAME Aqua10 Ultra Track Complete

-40% di sconto su DREAME Aqua10 Ultra Track Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che rimuove le macchie ostinate da ogni tipo di pavimento, grazie al suo efficace rullo a pressione e ad una potenza di 19.500 Pa. Questo modello è alimentato dall'intelligenza artificiale, che consente una mappatura precisa dell'ambiente e offre diverse funzionalità. Presenta una spazzola laterale per raccogliere peli di animali e capelli anche negli angoli più difficili.

Ninja Double Stack XL Friggitrice ad Aria Verticale

-33% di sconto su Ninja Double Stack XL, una friggitrice ad aria verticale dalle rifiniture eleganti, che include due scomparti e due griglie per cucinare su quattro livelli. Offre 6 diverse funzioni di cottura e una modalità di risparmio energetico che vi consente di risparmiare fino al 55% sul consumo energetico. La confezione comprende un paio di pinze per girare gli alimenti in maniera sicura.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra aspirapolvere lavapavimenti

-20% di sconto sull'aspirapolvere e lavapavimenti Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra, un modello senza fili con design reclinabile a 180°, che assicura un'autonomia di 50 min. Dispone di una funzione di autopulizia che lava continuamente il panno con acqua calda e lo asciuga a 85°. Il riciclo di acqua pulita assicura un pavimento pulito con un flusso di 450 volte/min.

Philips Ambilight 55PUS8200 Smart TV 4K

-25% di sconto su Philips Ambilight 55PUS8200, una smart TV da 55″ con tecnologia LED e risoluzione 4K. Supporta la tecnologia video HDR+10, per colori vividi e realistici, e l'audio cinematografico Dolby Atmos. Grazie al sistema operativo TitanOS, potete disporre di un'interfaccia intuitiva per trovare tutti i contenuti che volete guardare. Il design presenta sul retro una barra di luci LED reattive che rendono l'esperienza visiva più coinvolgente.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless

-25% di sconto su Apple AirPods 4, gli auricolari true wireless da abbinare al vostro dispositivo iOS per ascoltare la musica con un suono di alta qualità. Il sistema di cancellazione attiva dei rumori esterni bilancia automaticamente l'audio in base all'ambiente in cui vi trovate. Il supporto dell'audio spaziale vi mette al centro dei vostri contenuti, restituendo il suono in maniera realistica.

Braun Silk Epil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna

-50% di sconto su Braun Silk Epil 9 Flex, l'epilatore elettrico da donna che assicura fino a 4 settimane di pelle liscia. La testina flessibile presenta 40 pinzette e supporta la tecnologia Smart Touch, che regola la velocità in base alla pressione esercitata sulla pelle in modo da rimuovere i più piccoli peli in maniera delicata.

Puma St Runner V3 L SneakerUnisex

-45% di sconto su Puma St Runner V3 L, le sneaker unisex super confortevoli, progettate per tenere i piedi sempre al caldo e dare la giusta aderenza al suolo. Questo modello è disponibile in vari colori e taglie, ma naturalmente bisogna applicare alcune differenze di prezzo. Qui si propone il numero 43.

Tommy Hilfiger Uomo T-Shirt Maniche Corte

-51% di sconto sulla t-shirt a maniche corte di Tommy Hilfiger. Si tratta di una maglietta basic in stile casual con scollo rotondo. È realizzata completamente in cotone bio per la massima durabilità. Qui si propone il modello blu Sky Captain di taglia XXL, ma potete scegliere tra vari colori e dimensioni.

Le migliori offerte di primavera su smartphone, smart tv e altri dispositivi tech

La settimana delle offerte della primavera in casa Amazon può essere un’ottima occasione per provare le ultime novità del panorama tecnologico, che si tratti di un nuovo smartphone con AI, di una smart tv in 4K o di un notebook per studiare, lavorare o giocare. Di seguito vi indichiamo i migliori sconti sui prodotti tecnologici.

Le migliori offerte di primavera su lavapavimenti, friggitrici ad aria, macchine per il caffè e altri prodotti per la casa

L’inizio della primavera è anche il momento in cui più ci si dedica alle pulizie e ai cambi di indumenti nell’armadio, ma segna anche un cambio nelle abitudini alimentari. Per questa ragione, potreste approfittare della settimana delle offerte Amazon per acquistare un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti o una buona aspirapolvere per la pulizia più profonda, ma anche un friggitrice ad aria per sfiziarvi con nuove ricette. Di seguito vi proponiamo i migliori sconti sui prodotti per la cura della casa e sui piccoli elettrodomestici da cucina.

Le migliori offerte di primavera su lavatrici, asciugatrici e altri grandi elettrodomestici

Sono già attivi sconti vantaggiosi su lavatrici e asciugatrici, per chi è già indaffarato a riordinare l’armadio in vista del cambio stagione. Non mancano poi ribassi su forni, frigoriferi e lavastoviglie. Ecco le migliori offerte di primavera sui grandi elettrodomestici da non lasciarsi scappare.

Le migliori offerte di primavera su epilatori, rasoi, creme e altri prodotti per la cura personale

Se state pensando di cambiare il vostro look con l’arrivo della primavera o avete deciso di iniziare finalmente a prendervi cura del vostro corpo potete approfittare dei numerosi sconti su regolabarba, rasoi elettrici, epilatori, creme e tanto altro ancora. Di seguito, vi presentiamo i migliori prodotti in offerta per il benessere e la cura del corpo.