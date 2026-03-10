video suggerito
Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026: le date e cosa acquistare in sconto

La festa delle Offerte di Primavera Amazon del 2026 è ufficialmente iniziata: i migliori prodotti in sconto da acquistare nella settimana dal 10 al 16 marzo.
A cura di Giacomo Esposito
Festa delle Offerte di primavera Amazon
La festa delle offerte di Primavera Amazon del 2026 è ufficialmente iniziata. L’evento apre i battenti oggi 10 marzo e durerà un’intera settimana, fino alla scadenza prevista per martedì 16 marzo.

Il colosso statunitense dell’e-commerce inaugura lo shopping della nuova stagione con migliaia di sconti su prodotti di diversa categoria: cura della casa, tecnologia, salute e benessere della persona, sport, elettrodomestici e tanto altro ancora.

Le offerte sono aperte a tutti gli utenti, ma chi ha sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime può sfruttare il vantaggio di ricevere l’articolo entro un giorno o di programmare la consegna in base alle proprie esigenze. In questo articolo vi teniamo aggiornati in tempo reale e vi indichiamo i migliori prodotti in offerta da non lasciarsi scappare durante l'evento della settimana.

Smartphone Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro

-29% di sconto su Google Pixel 10 Pro, lo smartphone con l'intelligenza artificiale più potente della serie Pixel. Monta un display OLED da 6,3″ e un comparto fotografico di primo livello, costituito da un sensore principale da 50 MP, un grandangolo e un teleobiettivo con zoom 5x, entrambi da 48 MP, e una fotocamera frontale da 48 MP. La batteria assicura più di 24 ore di autonomia.

29%
Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3" - Grigio creta, 256GB
Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3" - Grigio creta, 256GB
Offerta di Primavera
849,00 €
1.199,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Samsung Galaxy Tab A11+

Samsung Galaxy Tab A11+

-36% di sconto sul Samsung Galaxy Tab A11+, un tablet con display da 11″, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il supporto dell'AI vi consente di condividere la fotocamera con l'assistente intelligente Gemini e cercare tutto ciò che vi circonda semplicemente inquadrandolo. Dispone di una fotocamera frontale da 5 MP e di una batteria che assicura una lunga durata.

36%
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0" 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0" 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
Offerta di Primavera
218,49 €
339,00 €
Immagine Vedi su Amazon

DREAME Aqua10 Ultra Track Complete

DREAME Aqua10 Ultra Track Complete

-40% di sconto su DREAME Aqua10 Ultra Track Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che rimuove le macchie ostinate da ogni tipo di pavimento, grazie al suo efficace rullo a pressione e ad una potenza di 19.500 Pa. Questo modello è alimentato dall'intelligenza artificiale, che consente una mappatura precisa dell'ambiente e offre diverse funzionalità. Presenta una spazzola laterale per raccogliere peli di animali e capelli anche negli angoli più difficili.

40%
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
Offerta di Primavera
899,00 €
1.499,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Ninja Double Stack XL Friggitrice ad Aria Verticale

Ninja Double Stack XL Friggitrice ad Aria Verticale

-33% di sconto su Ninja Double Stack XL, una friggitrice ad aria verticale dalle rifiniture eleganti, che include due scomparti e due griglie per cucinare su quattro livelli. Offre 6 diverse funzioni di cottura e una modalità di risparmio energetico che vi consente di risparmiare fino al 55% sul consumo energetico. La confezione comprende un paio di pinze per girare gli alimenti in maniera sicura.

33%
Ninja Double Stack XL Friggitrice ad Aria Verticale, Doppia Zona, 4 Livelli, 2 Scomparti, 2 Griglie, Capienza 9.5L, 6 Funzioni, 8 Porzioni, Parti Lavabili in Lavastoviglie, Pinze, Nero/Rame, SL400EUCP
Ninja Double Stack XL Friggitrice ad Aria Verticale, Doppia Zona, 4 Livelli, 2 Scomparti, 2 Griglie, Capienza 9.5L, 6 Funzioni, 8 Porzioni, Parti Lavabili in Lavastoviglie, Pinze, Nero/Rame, SL400EUCP
Offerta di Primavera
179,98 €
269,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra aspirapolvere lavapavimenti

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili

-20% di sconto sull'aspirapolvere e lavapavimenti Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra, un modello senza fili con design reclinabile a 180°, che assicura un'autonomia di 50 min. Dispone di una funzione di autopulizia che lava continuamente il panno con acqua calda e lo asciuga a 85°. Il riciclo di acqua pulita assicura un pavimento pulito con un flusso di 450 volte/min.

20%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
Offerta di Primavera
329,00 €
409,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Philips Ambilight 55PUS8200 Smart TV 4K

Philips Ambilight 55PUS8200 smart tv

-25% di sconto su Philips Ambilight 55PUS8200, una smart TV da 55″ con tecnologia LED e risoluzione 4K. Supporta la tecnologia video HDR+10, per colori vividi e realistici, e l'audio cinematografico Dolby Atmos. Grazie al sistema operativo TitanOS, potete disporre di un'interfaccia intuitiva per trovare tutti i contenuti che volete guardare. Il design presenta sul retro una barra di luci LED reattive che rendono l'esperienza visiva più coinvolgente.

25%
Philips Ambilight 55PUS8200 4K LED Smart TV - Display 55’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
Philips Ambilight 55PUS8200 4K LED Smart TV - Display 55’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
Offerta di Primavera
279,00 €
371,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Apple AirPods 4 Auricolari wireless

Apple AirPods 4 Auricolari wireless

-25% di sconto su Apple AirPods 4, gli auricolari true wireless da abbinare al vostro dispositivo iOS per ascoltare la musica con un suono di alta qualità. Il sistema di cancellazione attiva dei rumori esterni bilancia automaticamente l'audio in base all'ambiente in cui vi trovate. Il supporto dell'audio spaziale vi mette al centro dei vostri contenuti, restituendo il suono in maniera realistica.

25%
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless
Offerta di Primavera
149,00 €
199,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Braun Silk Epil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna

Braun Silk Epil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna

-50% di sconto su Braun Silk Epil 9 Flex, l'epilatore elettrico da donna che assicura fino a 4 settimane di pelle liscia. La testina flessibile presenta 40 pinzette e supporta la tecnologia Smart Touch, che regola la velocità in base alla pressione esercitata sulla pelle in modo da rimuovere i più piccoli peli in maniera delicata.

50%
Braun Silk Epil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna, Rasoio Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa
Braun Silk Epil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna, Rasoio Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa
Offerta di Primavera
121,99 €
244,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Puma St Runner V3 L SneakerUnisex

Puma St Runner V3 L SneakerUnisex

-45% di sconto su Puma St Runner V3 L, le sneaker unisex super confortevoli, progettate per tenere i piedi sempre al caldo e dare la giusta aderenza al suolo. Questo modello è disponibile in vari colori e taglie, ma naturalmente bisogna applicare alcune differenze di prezzo. Qui si propone il numero 43.

45%
PUMA St Runner V2 Full L, Scarpe da ginnastica basse Unisex - Adulto, Puma White Puma White, 43 EU
PUMA St Runner V2 Full L, Scarpe da ginnastica basse Unisex - Adulto, Puma White Puma White, 43 EU
Offerta di Primavera
35,50 €
64,95 €
Immagine Vedi su Amazon

Tommy Hilfiger Uomo T-Shirt Maniche Corte

Tommy Hilfiger Uomo T-Shirt Maniche Corte

-51% di sconto sulla t-shirt a maniche corte di Tommy Hilfiger. Si tratta di una maglietta basic in stile casual con scollo rotondo. È realizzata completamente in cotone bio per la massima durabilità. Qui si propone il modello blu Sky Captain di taglia XXL, ma potete scegliere tra vari colori e dimensioni.

51%
Tommy Hilfiger Uomo T-Shirt Maniche Corte Core Tommy Logo Scollo Rotondo, Blu (Sky Captain), XL
Tommy Hilfiger Uomo T-Shirt Maniche Corte Core Tommy Logo Scollo Rotondo, Blu (Sky Captain), XL
Offerta di Primavera
24,66 €
49,90 €
Immagine Vedi su Amazon

Le migliori offerte di primavera su smartphone, smart tv e altri dispositivi tech

La settimana delle offerte della primavera in casa Amazon può essere un’ottima occasione per provare le ultime novità del panorama tecnologico, che si tratti di un nuovo smartphone con AI, di una smart tv in 4K o di un notebook per studiare, lavorare o giocare. Di seguito vi indichiamo i migliori sconti sui prodotti tecnologici.

25%
XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83" 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso
XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83" 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso
Offerta di Primavera
599,90 €
799,90 €
Immagine Vedi su Amazon
13%
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Silver [Versione italiana]
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Silver [Versione italiana]
Offerta di Primavera
189,00 €
217,00 €
Immagine Vedi su Amazon
26%
Xiaomi TV F Pro 75,75 pollici (190 cm),4K UHD QLED,Smart TV,Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC, Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
Xiaomi TV F Pro 75,75 pollici (190 cm),4K UHD QLED,Smart TV,Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC, Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
Offerta di Primavera
519,00 €
699,00 €
Immagine Vedi su Amazon
25%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Cosmic Blue
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920x1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Cosmic Blue
Offerta di Primavera
599,00 €
799,00 €
Immagine Vedi su Amazon
6%
ASUS ROG Strix G16 (2025) con Display da 16" a 165Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB, AMD Ryzen™ 9 8940HX, 32GB di RAM, 2TB SSD, Win 11 Home, Grigio, Layout ITA, G614PR#B0DWSXVJS6
ASUS ROG Strix G16 (2025) con Display da 16" a 165Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB, AMD Ryzen™ 9 8940HX, 32GB di RAM, 2TB SSD, Win 11 Home, Grigio, Layout ITA, G614PR#B0DWSXVJS6
Offerta di Primavera
2.449,00 €
2.599,00 €
Immagine Vedi su Amazon
9%
Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11" 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue
Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11" 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue
Offerta di Primavera
179,00 €
196,29 €
Immagine Vedi su Amazon
30%
Marshall Cuffie Bluetooth Major IV On Ear, auricolari wireless, pieghevoli, oltre 80 ore di riproduzione wireless, nere
Marshall Cuffie Bluetooth Major IV On Ear, auricolari wireless, pieghevoli, oltre 80 ore di riproduzione wireless, nere
Offerta di Primavera
39,00 €
55,80 €
Immagine Vedi su Amazon
28%
Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio verde
Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio verde
Offerta di Primavera
178,99 €
249,00 €
Immagine Vedi su Amazon
34%
Anker soundcore 2 Cassa Bluetooth Portatile con Suono Stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, IPX7, 24h, Associazione Stereo WiFi, per Casa, Esterno, Viaggi
Anker soundcore 2 Cassa Bluetooth Portatile con Suono Stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, IPX7, 24h, Associazione Stereo WiFi, per Casa, Esterno, Viaggi
Offerta di Primavera
26,49 €
39,99 €
Immagine Vedi su Amazon
16%
HyperX Cloud Alpha, Cuffie da Gaming Senza Filo, Connessione a 2,4 GHz, Telaio in Alluminio, Cuscinetti in Memory Foam Rivestiti in Similpelle, Autonomia Fino a 300 Ore, Adatto per PC, Nero/Rosso
HyperX Cloud Alpha, Cuffie da Gaming Senza Filo, Connessione a 2,4 GHz, Telaio in Alluminio, Cuscinetti in Memory Foam Rivestiti in Similpelle, Autonomia Fino a 300 Ore, Adatto per PC, Nero/Rosso
Offerta di Primavera
124,57 €
149,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Le migliori offerte di primavera su lavapavimenti, friggitrici ad aria, macchine per il caffè e altri prodotti per la casa

L’inizio della primavera è anche il momento in cui più ci si dedica alle pulizie e ai cambi di indumenti nell’armadio, ma segna anche un cambio nelle abitudini alimentari. Per questa ragione, potreste approfittare della settimana delle offerte Amazon per acquistare un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti o una buona aspirapolvere per la pulizia più profonda, ma anche un friggitrice ad aria per sfiziarvi con nuove ricette. Di seguito vi proponiamo i migliori sconti sui prodotti per la cura della casa e sui piccoli elettrodomestici da cucina.

38%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
Offerta di Primavera
799,00 €
1.299,00 €
Immagine Vedi su Amazon
25%
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
Offerta di Primavera
599,00 €
799,00 €
Immagine Vedi su Amazon
43%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
Offerta di Primavera
849,99 €
1.499,99 €
Immagine Vedi su Amazon
35%
COSORI Friggitrice ad Aria Turbo Blaze 6 Litri, Air Fryer con DC Motore Tecnologia, 9 Funzioni & 5 Velocità della Ventola Automatica, 110 Ricette & 96 Tabelle di Cottura degli Ingredienti, 1725W
COSORI Friggitrice ad Aria Turbo Blaze 6 Litri, Air Fryer con DC Motore Tecnologia, 9 Funzioni & 5 Velocità della Ventola Automatica, 110 Ricette & 96 Tabelle di Cottura degli Ingredienti, 1725W
Offerta di Primavera
109,98 €
169,99 €
Immagine Vedi su Amazon
10%
De’Longhi Magnifica Start – Perfetto Macchina da Caffè Automatica, LatteCrema Montalatte Automatico, 4 Bevande in un Solo Tocco per Espresso e Cappuccino, Comandi Soft Touch, Nero (ECAM220.91.B)
De’Longhi Magnifica Start – Perfetto Macchina da Caffè Automatica, LatteCrema Montalatte Automatico, 4 Bevande in un Solo Tocco per Espresso e Cappuccino, Comandi Soft Touch, Nero (ECAM220.91.B)
Offerta di Primavera
359,98 €
399,99 €
Immagine Vedi su Amazon
25%
Proscenic P11 Ultra+ Aspirapolvere senza Fili Potente 500W/50Min/50KPA, Scopa Elettrica senza Fili con Spazzola Anti-Groviglio, Display LED, Batteria Rimovibile, per Pavimenti/Tappeti/Peli
Proscenic P11 Ultra+ Aspirapolvere senza Fili Potente 500W/50Min/50KPA, Scopa Elettrica senza Fili con Spazzola Anti-Groviglio, Display LED, Batteria Rimovibile, per Pavimenti/Tappeti/Peli
Offerta di Primavera
89,99 €
119,99 €
Immagine Vedi su Amazon
74%
Haier Frullatore I-Master Serie 5, Funzione Ice Crush, Smoothie, 5 velocità variabili, pulizia automatica, caraffa in vetro da 1,7 L, Personal Jug 0,6 1200 W [Nero]
Haier Frullatore I-Master Serie 5, Funzione Ice Crush, Smoothie, 5 velocità variabili, pulizia automatica, caraffa in vetro da 1,7 L, Personal Jug 0,6 1200 W [Nero]
Offerta di Primavera
49,90 €
189,99 €
Immagine Vedi su Amazon
29%
Rowenta DW5325 Focus Excel Ferro da Stiro a vapore 2700W, 2,2 L, Colpo Vapore 180 g/min, Piastra Microsteam HD, Impugnatura Ergonomica, Punta Profilata, Protezione Antigoccia, Modalità Eco
Rowenta DW5325 Focus Excel Ferro da Stiro a vapore 2700W, 2,2 L, Colpo Vapore 180 g/min, Piastra Microsteam HD, Impugnatura Ergonomica, Punta Profilata, Protezione Antigoccia, Modalità Eco
Offerta di Primavera
49,99 €
69,99 €
Immagine Vedi su Amazon
30%
Rowenta Eco Steam Pro Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia, Pressione Fino a 7.6 Bar, 2800W, 1.3 Litri, Colpo Vapore 460 g/min, Tecnologia Microsteam 400 HD Laser 3De, Sistema Anti-Calcare, DG9610
Rowenta Eco Steam Pro Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia, Pressione Fino a 7.6 Bar, 2800W, 1.3 Litri, Colpo Vapore 460 g/min, Tecnologia Microsteam 400 HD Laser 3De, Sistema Anti-Calcare, DG9610
Offerta di Primavera
229,98 €
329,99 €
Immagine Vedi su Amazon
35%
De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Cialde E.S.E., Sistema Latte Manuale, Facile da usare, Serbatoio Estraibile da 1.1 L, Caldaia acciaio inox
De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Cialde E.S.E., Sistema Latte Manuale, Facile da usare, Serbatoio Estraibile da 1.1 L, Caldaia acciaio inox
Offerta di Primavera
99,90 €
153,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Le migliori offerte di primavera su lavatrici, asciugatrici e altri grandi elettrodomestici

Sono già attivi sconti vantaggiosi su lavatrici e asciugatrici, per chi è già indaffarato a riordinare l’armadio in vista del cambio stagione. Non mancano poi ribassi su forni, frigoriferi e lavastoviglie. Ecco le migliori offerte di primavera sui grandi elettrodomestici da non lasciarsi scappare.

27%
Bosch WGG244Z0IT Serie 6, Lavatrice a carica frontale, capacità 9 kg, 1400 rpm, Iron Assist: riduce le pieghe fino al 50%, sistema Anti macchia, Bianco, 60 cm
Bosch WGG244Z0IT Serie 6, Lavatrice a carica frontale, capacità 9 kg, 1400 rpm, Iron Assist: riduce le pieghe fino al 50%, sistema Anti macchia, Bianco, 60 cm
Offerta di Primavera
499,00 €
679,00 €
Immagine Vedi su Amazon
28%
Bosch SMV2HVX02E Serie 2, Lavastoviglie Smart da incasso a scomparsa totale, Cestelli personalizzabili, Terzo cestello posate, Indicatore di funzionamento a pavimento, Motore EcoSilence Drive, 60 cm.
Bosch SMV2HVX02E Serie 2, Lavastoviglie Smart da incasso a scomparsa totale, Cestelli personalizzabili, Terzo cestello posate, Indicatore di funzionamento a pavimento, Motore EcoSilence Drive, 60 cm.
Offerta di Primavera
359,00 €
499,00 €
Immagine Vedi su Amazon
30%
Hisense MTM55205SE Frigorifero Doppia Porta a Libera Installazione Modello 2022, 206 L, Silver, 143.4 x‎ 54.2 x 55 cm
Hisense MTM55205SE Frigorifero Doppia Porta a Libera Installazione Modello 2022, 206 L, Silver, 143.4 x‎ 54.2 x 55 cm
Offerta di Primavera
209,00 €
299,00 €
Immagine Vedi su Amazon
29%
Electrolux 600, lavastoviglie da incasso totale LSV48400L, 14 coperti, SatelliteClean, vassoio portaposate MaxiFlex, 60 cm[Classe di efficienza energetica C]
Electrolux 600, lavastoviglie da incasso totale LSV48400L, 14 coperti, SatelliteClean, vassoio portaposate MaxiFlex, 60 cm[Classe di efficienza energetica C]
Offerta di Primavera
394,00 €
551,70 €
Immagine Vedi su Amazon
13%
LG AI DD F4R7013TSWG Lavatrice 13kg, a Carica Frontale, Serie R7, Lavatrice Classe A -20%, 1400 giri, TurboWash 360, Vapore su 7 Programmi, Wi-Fi, Inverter Direct Drive, Libera installazione, Bianco
LG AI DD F4R7013TSWG Lavatrice 13kg, a Carica Frontale, Serie R7, Lavatrice Classe A -20%, 1400 giri, TurboWash 360, Vapore su 7 Programmi, Wi-Fi, Inverter Direct Drive, Libera installazione, Bianco
Offerta di Primavera
649,00 €
749,00 €
Immagine Vedi su Amazon
43%
Samsung Forno a Microonde Cottura Essenziale MS23DG4504AGE1, Home Dessert, Quick Defrost, 23 L, LxAxP: 48,9 x 33,8 x 27,5
Samsung Forno a Microonde Cottura Essenziale MS23DG4504AGE1, Home Dessert, Quick Defrost, 23 L, LxAxP: 48,9 x 33,8 x 27,5
Offerta di Primavera
89,99 €
159,00 €
Immagine Vedi su Amazon
11%
Beko BMTAM93EB - Asciugatrice a Libera Installazione 9 Kg, Classe D, 15 Programmi, Motore Garantito 10 Anni, Display Digitale, Bianco con Oblò Nero, 84.6 x 59.8 x 60.7 (AxLxP)
Beko BMTAM93EB - Asciugatrice a Libera Installazione 9 Kg, Classe D, 15 Programmi, Motore Garantito 10 Anni, Display Digitale, Bianco con Oblò Nero, 84.6 x 59.8 x 60.7 (AxLxP)
Offerta di Primavera
425,00 €
479,00 €
Immagine Vedi su Amazon
10%
Electrolux Serie 600 Forno a Vapore SteamBake da Incasso, 72 L, Multifunzione con Cottura a Vapore, Pulizia Pirolitica, Cottura Multilivello, Inox Antimpronta, 600x560x550 mm, EOD4P46TX
Electrolux Serie 600 Forno a Vapore SteamBake da Incasso, 72 L, Multifunzione con Cottura a Vapore, Pulizia Pirolitica, Cottura Multilivello, Inox Antimpronta, 600x560x550 mm, EOD4P46TX
Offerta di Primavera
379,00 €
419,56 €
Immagine Vedi su Amazon
33%
Hisense MCF141E Congelatore a pozzo 142 litri, illuminazione Led, super silenzioso 40 db, classe E
Hisense MCF141E Congelatore a pozzo 142 litri, illuminazione Led, super silenzioso 40 db, classe E
Offerta di Primavera
188,00 €
279,00 €
Immagine Vedi su Amazon
18%
Asciugatrice 9Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe B| Motore Direct Drive, Turbo Dry, AI Dry, Wi-Fi, Allergy Care
Asciugatrice 9Kg Pompa di calore DUAL Inverter Serie X5 Classe B| Motore Direct Drive, Turbo Dry, AI Dry, Wi-Fi, Allergy Care
Offerta di Primavera
699,00 €
849,00 €
Immagine Vedi su Amazon

Le migliori offerte di primavera su epilatori, rasoi, creme e altri prodotti per la cura personale

Se state pensando di cambiare il vostro look con l’arrivo della primavera o avete deciso di iniziare finalmente a prendervi cura del vostro corpo potete approfittare dei numerosi sconti su regolabarba, rasoi elettrici, epilatori, creme e tanto altro ancora. Di seguito, vi presentiamo i migliori prodotti in offerta per il benessere e la cura del corpo.

47%
Braun Series 9 PRO +, Rasoio Elettrico Barba, Regolabarba Uomo, Rifinitore di precisione, Custodia da Viaggio in tessuto, Batteria Litio Ion, 100% Impermeabile Idea Regalo, 9517s Argento
Braun Series 9 PRO +, Rasoio Elettrico Barba, Regolabarba Uomo, Rifinitore di precisione, Custodia da Viaggio in tessuto, Batteria Litio Ion, 100% Impermeabile Idea Regalo, 9517s Argento
Offerta di Primavera
219,99 €
414,99 €
Immagine Vedi su Amazon
38%
Philips Lumea 8000 Series, dispositivo di epilazione IPL, alternativa ai dispositivi di epilazione laser, con tecnologia SenseIQ, 2 accessori per viso e corpo, modello BRI944/00
Philips Lumea 8000 Series, dispositivo di epilazione IPL, alternativa ai dispositivi di epilazione laser, con tecnologia SenseIQ, 2 accessori per viso e corpo, modello BRI944/00
Offerta di Primavera
299,99 €
479,99 €
Immagine Vedi su Amazon
46%
Braun Silk Epil 9 Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile, Wet&Dry, Pelle Liscia a Lungo, Con Testina Per Rasoio Elettrico Donna e Cappuccio Rifinitore, Depilatore Braun 9-041 Bianco/Argento
Braun Silk Epil 9 Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile, Wet&Dry, Pelle Liscia a Lungo, Con Testina Per Rasoio Elettrico Donna e Cappuccio Rifinitore, Depilatore Braun 9-041 Bianco/Argento
Offerta di Primavera
99,99 €
184,99 €
Immagine Vedi su Amazon
51%
Philips Grooming Kit serie3000 MG3720/15 Tagliacapelli, Regolabarba uomo, Rifinitore Baffi/Naso/Orecchie, 7in1
Philips Grooming Kit serie3000 MG3720/15 Tagliacapelli, Regolabarba uomo, Rifinitore Baffi/Naso/Orecchie, 7in1
Offerta di Primavera
19,99 €
40,99 €
Immagine Vedi su Amazon
18%
Braun Silk·expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Depilatore Corpo Donna, Alternativa All’Epilazione Laser, Laser Peli Donna, Con Custodia, 2 Testine, Luce Pulsata Braun, Idea Regalo, PL5140
Braun Silk·expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Depilatore Corpo Donna, Alternativa All’Epilazione Laser, Laser Peli Donna, Con Custodia, 2 Testine, Luce Pulsata Braun, Idea Regalo, PL5140
Offerta di Primavera
329,99 €
400,75 €
Immagine Vedi su Amazon
57%
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 16 Testine Oral B Pro Precision Clean Bianche Autentiche, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 16 Testine Oral B Pro Precision Clean Bianche Autentiche, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
Offerta di Primavera
29,99 € (1,87 € / unità)
69,99 €
Immagine Vedi su Amazon
32%
Wella Professionals Fusion Maschera capelli - Ottima con shampoo professionale capelli - Maschera capelli con aloe vera per capelli wow 150 ml
Wella Professionals Fusion Maschera capelli - Ottima con shampoo professionale capelli - Maschera capelli con aloe vera per capelli wow 150 ml
Offerta di Primavera
15,51 € (10,34 € / ml)
22,90 €
Immagine Vedi su Amazon
49%
OLAPLEX N°.0.5 Trattamento per la Longevitá per il Cuoio Capelluto
OLAPLEX N°.0.5 Trattamento per la Longevitá per il Cuoio Capelluto
Offerta di Primavera
22,10 € (44,20 € / ml)
43,00 €
Immagine Vedi su Amazon
54%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 3 Testine Oral B Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Pulizia Denti Efficace
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 3 Testine Oral B Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Pulizia Denti Efficace
Offerta di Primavera
119,97 € (119,97 € / unità)
259,99 €
Immagine Vedi su Amazon
29%
Vimmk Irrigatore Orale Senza Fili, Idropulsore Dentale ad Acqua con Irrigatore Orale Dentale Ricaricabile Impermeabile IPX7 per Viaggi a Casa (Nero)
Vimmk Irrigatore Orale Senza Fili, Idropulsore Dentale ad Acqua con Irrigatore Orale Dentale Ricaricabile Impermeabile IPX7 per Viaggi a Casa (Nero)
Offerta di Primavera
25,64 €
35,99 €
Immagine Vedi su Amazon
I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.
Per eventuali informazioni o segnalazioni scrivere a qualecompro@ciaopeople.com
