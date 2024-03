TikTok potrebbe smettere di funzionare negli Stati Uniti: cosa sta succedendo all’app Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che è pronto a firmare un ban definitivo per TikTok. Nella politica americana il dibattito sulla sicurezza dell’app è iniziato da diversi mesi ma per adesso l’app continua a operare nel Paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Se passa, lo firmerò”. È così che Joe Biden risponde alla domanda di una giornalista all’aeroporto della Contea Prince George, nel Maryland. La firma a cui si riferisce è quella che andrebbe messa su una legge di cui in questi giorni si sta parlando al Congresso degli Stati Uniti: il ban definitivo di TikTok, la piattaforma per la pubblicazione di video sviluppata dalla cinese ByteDance. Dopo il ban potrebbero succedere due cose: TikTok sarà venduta a un'altra società oppure continuerà a operare ma con una lunga serie di restrizioni. Come successo a Huawei.

La storia è complessa e piena di capitoli. TikTok è la prima piattaforma sviluppata in Cina a penetrare in modo invasivo nel mercato occidentale. Per una lunga serie di motivi è sbagliato definirla un social network perché di fatto la sua struttura crea uno spazio in cui ci sono pochi creator che pubblicano contenuti in modo sempre più professionale e molti utenti che la fruiscono solo in modo passivo. Un po' come fosse YouTube ma in verticale.

Perché TikTok preoccupa i politici degli Stati Uniti

Secondo il Washington Post, TikTok è stata scaricata 170 milioni di volte negli Stati Uniti. Un dato che nei mesi scorsi ha messo in allarme diversi esponenti del Congresso. In diversi Stati, a partire dal Montana, si sono studiati dei provvedimenti per vietare del tutto l’uso di TikTok.

Leggi anche È morto Salvatore Marino, era diventato virale con i filtri su TikTok

A marzo 2023 il Ceo di TikTok Shou Zi Chew è stato convocato al Congresso per rispondere a una serie di domande. Le preoccupazioni riguardano la sicurezza e i legami con il governo di Pechino. Non sono bastati i tentativi della casa madre di separare i mercati, creando una versione e una struttura dell’app dedicata alla Cina e una riservata al mercato occidentale.

La campagna di Joe Biden su TikTok

L’uso di TikTok come mezzo di comunicazione è diventato uno dei temi discussi nella campagna elettorale fra Donald Trump e Joe Biden. Se il presidente in carica sostiene di essere pronto a votare una legge per vietare l’app, Trump ha una posizione diversa.

Per lui eliminare TikTok vorrebbe dire lasciare tutto il mercato a Facebook e Instagram, social con cui l’ex presidente non ha un ottimo rapporto. Non solo. Con una scelta che ha sorpreso un po’ gli elettori, anche lo staff di Joe Biden ha cominciato a usare TikTok per la sua campagna elettorale: l’account Bidenhq ha oltre 200.000 follower e 2,6 milioni di like.