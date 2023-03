Khaby Lame, ospite agli Oscar: “Fino a ieri ero un muratore con il sogno di fare l’attore. Ora sono qui” Khaby Lame ha partecipato come ospite all’ultima edizione della Notte degli Oscar. Al momento con 155 milioni di follower resta la persona più seguita al mondo su TikTok.

A cura di Valerio Berra

La notte degli Oscar non è stata solo la notte delle sette statuette a Everything Everywhere All at Once, del riscatto di Brendan Fraser e delle lacrime dell’ex Goonies Ke Huy Quan. Per qualche istante è stata anche la notte di Khaby Lame. Il creator italiano (ha ottenuto la cittadinanza lo scorso agosto) era presente alla serata come ospite e nelle scorse ore ha voluto raccontare come è stato entrare nel teatro dove si celebra la liturgia più seguita del culto del cinema.

“Ero talmente felice di andare alla serata degli Oscar che sono entrato per primo in sala, e mentre tutti erano lì a fare l'aperitivo, pensavo che fino a ieri ero un muratore con il sogno di fare l’attore e stasera, mi ritrovo alla notte degli Oscar”. Khaby Lame ha scritto queste parole su Instagram, dove è seguito da quasi 80 milioni di follower. E poi le ha riprese su TikTok.

Tutto è corredato da un montaggio video in cui Khaby guarda le vecchie edizioni degli Oscar dalla televisione appesa in un locale, mentre avvolto in un grembiule lava gli ultimi bicchieri. Poi con una transizione al volo Khaby si ritrova catapultato sulla passerella degli Oscar, dove saluta il pubblico prima di entrare nel teatro. Il suo successo infatti non si è fermato all'Italia, grazie anche alla scelta di pubblicare video senza parole.

Il ringraziamento a TikTok

La piattaforma che gli ha permesso di diventare virale in tutto il mondo è TikTok, dove al momento con i suoi 155 milioni di follower resta il profilo più seguito al mondo: “Ancora devo realizzarlo, voglio solo dire una cosa i sogni diventano realtà se ci credi davvero. Grazie mille TikTok per questa esperienza”. Ormai il suo profilo qui è arrivato 2,3 miliardi di like.