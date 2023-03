Vincitori Oscar 2023, la lista completa di film e attori premiati: da Brendan Fraser a Michelle Yeoh La notte degli Oscar 2023, che si è tenuta il 12 marzo a Los Angeles, ha proclamato Everything Everywhere All at Once come miglior film, ha conquistato ben 7 premi su 11 nomination. Ecco tutti i vincitori della 95esima edizione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Everything Everywhere All at Once è il film vincitore della 95esima edizione degli Oscar, che si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra l'11 e il 12 marzo. Jimmy Kimmel, conduttore della serata, ha poi proclamato Brendan Fraser come miglior attore per The Whale, mentre Michelle Yeoh come miglior attrice per la sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once, che risulta essere il film più premiato conquistando ben 7 premi su 11 nomination in totali (tra questi anche Miglior Regia e Miglior attore e attrice non protagonista). Quattro oscar per il film "Niente di nuovo sul fronte occidentale". Nulla di fatto per Alba Rohrwacher, la regista italiana del film cortometraggio Le pupille.

Brendan Fraser miglior attore per The Whale

Oscar 2023, i vincitori: ecco tutti i premiati

Michelle Yeoh migliore attrice per Everything Everywhere All at Once

Ecco la lista completa dei vincitori che, durante la notte degli Oscar 2023, hanno ricevuto l'ambita statuetta d'oro dell'Academy: