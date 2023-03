Dove vedere i film candidati agli Oscar 2023: i titoli disponibili in streaming e al cinema Si avvicina la Notte degli Oscar 2023: scopriremo chi vincerà la statuetta tra gli attori e i film in nomination. Ecco come sapere quali film sono disponibili al cinema e quali in streaming.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si avvicina la notte degli Oscar 2023 dove scopriremo chi vincerà l'ambita statuetta tra attori e film candidati in nomination. In questa edizione, come per le precedenti, la cerimonia verrà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo. Non tutti i film sono disponibili in streaming on demand, così come non sono tutti al cinema, ma è già possibile trovarne alcuni come The Whale, Everything Everywhere All at Once, Avatar.

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once

Dove vederlo: Cinema

Leggi anche The Whale, il film con Brendan Fraser favorito agli Oscar esce il 23 febbraio

Evelyn è un'immigrata cinese sulla cinquantina che si ritrova in un ripostiglio delle scope con una versione di suo marito proveniente da un universo alternativo.

The Whale

The Whale

Dove vederlo: Cinema

Brendan Fraser è un insegnante di inglese obeso che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente allontanata dopo aver deciso di vivere una relazione omosessuale, allontanandosi da tutti.

Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick

Dove vederlo: NOW/Sky

Maverick continua a superare i suoi limiti dopo essere stato per anni uno dei migliori aviatori della Marina. Ma una nuova minaccia incombe.

Avatar 2

Avatar

Dove vederlo: Cinema

Il sequel del popolare film di James Cameron. Ritroviamo Jake vivere la sua vita felice a Pandora, ma ci sono nuovi misteri e nuove minacce in arrivo.

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever

Dove vederlo: Disney+

Tutto il Wakanda piange la morte del re T'Challa mentre i soldati si ritrovano in uno scontro senza esclusione di colpi contro le principali potenze mondiali.

Le Pupille

Le Pupille

Dove vederlo: Disney+

Una storia d'innocenza diretta da Alice Rohrwacher. Con Alba Rohrwacher, Valeria Tedeschi e Melissa Falasconi.

Elvis

Elvis

Dove vederlo: Cinema

Baz Luhrmann racconta la genesi di Elvis Presley e dei favolosi anni Cinquanta, del suo rapporto complesso con il suo manager, il colonnello Tom Parker.

Aftersun

Aftersun

Dove vederlo: Mubi

Sophie, 11 anni, si gode un'estate da sogno con il padre Calum, giovane idealista. Vent'anni dopo, il ricordo della loro ultima vacanza diventa un ritratto potente e straziante del loro rapporto.

Blonde

Blonde

Dove vederlo: Netflix

Ritratto inedito della vita privata della di Marilyn Monroe, leggenda assoluta, del prezzo che ha pagato per la sua immensa popolarità.

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Dove vederlo: Netflix

Interessante film Netflix tratto dal popolare romanzo di guerra di Erich Maria Remarque, pseudonimo di Erich Paul Remark, veterano della prima guerra mondiale.

Argentina, 1985

Argentina, 1985

Dove vederlo: Prime Video

Storia vera di Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, che nel 1985 ebbero perseguirono la dittatura militare più cruenta della storia argentina.

Pinocchio

Pinocchio

Dove vederlo: Netflix

La versione tanto attesa e tanto discussa della favola di Carlo Collodi vista da Guillermo del Toro.

Gli spiriti dell'isola

Gli spiriti dell'isola

Dove vederlo: Disney+

Colin Farrell e Brendan Gleeson in un film strano e magnetico su un'amicizia che finisce.

Tár

Tár

Dove vederlo: Cinema

Cate Blanchett interpreta la celebre musicista Lydia Tár al momento di registrare la sinfonia che rappresenterà l'apice della sua arte e carriera. Ma il destino sta per riservarle qualcosa di inaspettato.