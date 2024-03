Margot Robbie dice addio al rosa Barbie: perché il look degli Oscar 2024 nasconde una protesta Margot Robbie ha ricoperto i panni di Barbie nel film omonimo e non ha potuto fare a meno di partecipare agli Oscar 2024. Lo ha fatto con un look che sembra essere “di rottura”: ecco per quale motivo l’abito nero scintillante nasconderebbe un preciso messaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Questa notte il Dolby Theatre di Los Angeles ha ospitato l'evento più atteso dell'anno: la 96esima edizione degli Academy Awards, meglio noti come Oscar 2024. A trionfare è stato il film Oppenheimer con ben 7 statuette, da quella a Cillian Murphy come Migliore attore a quella a Christopher Nolan come Miglior regia, ma tra i grandi nomi in nomination non poteva mancare Barbie. L'unico premio conquistato dalla pellicola è stato quello per la Migliore canzone originale andato a Billie Eilish ma, nonostante ciò, gli attori che hanno ricoperto i ruoli di protagonisti sono riusciti lo stesso ad attirare tutti i riflettori con i loro outfit da red carpet. Se da un lato Ryan Gosling si è trasformato di nuovo in Ken con tanto di completo fucsia scintillante, Margot Robbie ha preferito dire addio agli abiti di Barbie e puntare tutto su un look "di rottura".

Chi ha firmato l'abito nero di Margot Robbie

Margot Robbie ha interpretato in modo magistrale il personaggio di Barbie non solo nel film omonimo ma anche nella "vita reale", tanto che nell'ultimo anno non ha mai calcato un red carpet senza un look ispirato proprio agli abiti iconici della bambola Mattel. Agli Oscar 2024, sotto la direzione del fidato stylist Andrew Mukamal, ha però deciso di mettere un punto a quella che era diventata un'abitudine.

Margot Robbie in Versace

Sul red carpet del Dolby Theatre ha infatti puntato sull'eleganza senza tempo del nero con un maxi dress della collezione Fall/Winter 2024 di Versace. Si tratta di un abito lungo e fasciante, un modello con la scollatura strapless e un drappeggio all'altezza del punto vita, la cui particolarità sta nel fatto che è ricoperto di micro cristalli. Per completare il tutto ha scelto gioielli Fred Leighton, scarpe Manolo Blahnik, make-up naturale e capelli sciolti.

Margot Robbie con bracciale Fred Leighton

Margot Robbie e il presunto significato del look dark

Dal punto di vista estetico Margot Robbie continua a essere una vera e propria "Barbie in carne e ossa" ma in fatto di stile ha detto addio a tutti i convenzionali simboli legati alla bambola, dagli iconici abiti total pink ai gioielli scintillanti, fino ad arrivare ai make-up appariscenti. L'attrice ha preferito l'eleganza sobria del nero, con un unico accessorio prezioso (il bracciale) e beauty look "neutro". Il motivo per cui lo ha fatto? In molti hanno insinuato che si tratti di un gesto di ribellione e di rottura, messo in atto volutamente agli Oscar 2024 per sottolineare il disappunto del cast di fronte la quasi totale assenza del film nelle varie nomination. Si tratterà di una effettiva strategia di comunicazione o solo di malelingue?

Margot Robbie agli Oscar 2024