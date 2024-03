Ryan Gosling balla agli Oscar 2024 con il completo rosa Barbie: il significato della performance L’esibizione di “I’m just Ken” di Ryan Gosling sul palco degli Oscar 2024 è stata la più attesa e applaudita di tutta la serata. La coreografia e i costumi, però, sono un omaggio a una celebre canzone cantata da Marilyn Monroe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ryan Gosling

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I'm just Ken è stata la canzone che ha accompagnato il grande successo di Barbie di Greta Gerwig, grande escluso dai premi Oscar 2024. Il brano cantato da Ryan Gosling è il trionfo del maschio fragile ma egoriferito che si lamenta e si compiange della suo essere solo un oggetto se paragonato a Barbie, regina indiscussa di Barbieland. Una prospettiva rovesciata che l'attore ha messo in scena anche sul palco del Dolby Theatre dove si è esibito in una coreografia che conteneva un omaggio a una canzone che ha fatto la storia di Hollywood.

Ryan Gosling canta I'm just Ken

Era l'esibizione più attesa della serata e non ha tradito le aspettative. Con un completo rosa shocking luccicante firmato Gucci, Ryan Gosling ha illuminato la serata degli Academy Awards cantando I'm just Ken. Ad accompagnarlo sul palco con la chitarra Mark Ronson, produttore che ha curato la colonna sonora di Barbie. Quello che non sarà sfuggito agli amanti del cinema hollywodiano è che la coreografia andata in scena sul palco era un omaggio all'esibizione di Diamonds are a girl's best friend di Marilyn Monroe in Gentlemen Prefer Blondes.

La coreografia di Diamonds are a girl's best friend

Nell'esibizione del film del 1953 Marilyn Monroe, con indosso un abito della stessa tonalità di rosa del completo di Gosling, canta e balla circondata da decine di ballerini. Questi rappresentano gli uomini che la riempiono di regali costosi, come gioielli e abiti, rendendola una donna felice: una concezione della donna agli antipodi della Barbie di Greta Gerwig, che è abituata a non aver bisogno della gratificazione del maschio. Gosling gioca sulla figura del maschio patriarcale che si lamenta di vivere ai margini di una società tutta al femminile riprendendone la coreografia (e l'abito con tanto di guanti in pelle a tema barbiecore).

Leggi anche Demi Moore al Vanity Fair Oscar Party con le figlie tra spalle nude e scollature

Inoltre, i ballerini indossano uno smoking nero abbinato a una camicia bianca con delle strisce rosa (al posto di quelle rosse del film del 1953), proprio come i ballerini di Diamonds are a girl's best friend che servono Monroe in questa sorta di coreografia-tributo. A dissacrare il mito dell'esibizione, tutto in pieno stile Barbie, è arrivato anche diamonds are a girl's best friend, chitarrista dei Guns N' Roses, che ha enfatizzato questo momento ironico rendendolo quasi solenne. Un ultimo atto per Ken, in pieno stile Barbie.

Ryan Gosling con Slash