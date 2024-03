Oscar 2024, Ryan Gosling canta I’m just Ken con Slash poi la gag sul Barbenheimer con Emily Blunt Ryan Gosling grande protagonista agli Oscar 2024 sebbene non abbia vinto nessun premio: l’esibizione di “I’m just Ken” con Slash e il siparietto con Emily Blunt sul Barbenheimer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ryan Gosling è stato un grande protagonista della notte degli Oscar 2024 sebbene il suo nome non figuri nella lista dei vincitori. L'attore ha portato un po' di "Kenergy" alla notte degli Oscar con una super esibizione di I'm just Ken, la canzone che canta nel film Barbie. La performance, divisa in due parti, ha visto anche l'ingresso in scena nella seconda di Slash dei Guns'n Roses. Ryan Gosling ha avuto anche modo di mettere in scena un siparietto con Emily Blunt, attrice in Oppenheimer, tutto riferito alla rivalità del Barbenheimer: "È ora di mettere la rivalità sotto al tappeto, anche perché non c'è se vediamo com'è finita la stagione dei premi".

L'esibizione con Slash

Ryan Gosling è partito dal suo posto, salendo quindi sul palco dove ha dato vita a una performance che ha fatto ballare tutto il teatro. Nella parte finale della canzone è addirittura sceso in prima fila per coinvolgere direttamente Margot Robbie e Greta Gerwig, ha rivolto il microfono anche ad Emma Stone, che ha vinto il premio come miglior attrice per Povere Creature.

Il momento Barbienheimer: siparietto con Emily Blunt

Sono questi a essere gli unici momenti top per "Barbie", considerato la magra in fatto di premi. Purtroppo, il film ha portato a casa solo una statuetta, quella di miglior canzone originale di Billie Eilish, What Was I Made For? per la quale la Eilish ha scritto anche musica e testo insieme a Finneas O'Connell. Però, c'è stato il modo di scherzare sul Barbenheimer, ecco cosa è successo. Ryan Gosling ha avuto anche l'occasione di annunciare una clip dedicata agli stunts di Hollywood e lo ha fatto insieme a Emily Blunt. I due hanno fatto un siparietto mettendo in scena di fatto la rivalità del Barbenheimer. La Blunt ha colpito duro: "È ora di mettere sotto al tappeto tutto, anche perché non c'è stata nessuna rivalità se poi vediamo la stagione dei premi".