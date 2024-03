Billie Eilish rompe le regole sul red carpet con gli occhiali da vista al party degli Oscar 2024 Billie Eilish ha vinto il suo secondo premio Oscar: è la più giovane artista ad aver ottenuto questo traguardo. Insieme ai suoi look collegiali, la cantante ha sfoggiato un paio di occhiali rettangolari anni Novanta, rompendo le regole tradizionali sul red carpet. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Billie Eilish

Billie Eilish ha solo 22 anni ma ha già vinto due premi Oscar: è la più giovane nella storia dell'Academy ad aver raggiunto questo traguardo. Il secondo se l'è aggiudicato per What was I made for?, canzone che fa parte della colonna sonora di Barbie di Greta Gerwig. La cantante americana, già beniamina di una generazione, è nota anche per i suoi look eterogenei, spesso quasi androgini, che ben si sposano con l'anima delle sue canzoni. Per questa 96esima edizione degli Academy Awards ha conquistato tutti con tre look diversi ma in pieno mood Billie Eilish. A risaltare è stato soprattutto l'accessorio scelto per l'after party di Vanity Fair.

I look collegiali di Billie Eilish

Per calcare il tappeto rosso degli Oscar Billie Elish ha sfoggiato un total look Chanel composto da un blazer nero oversize e una gonna midi in tweed, abbinato a delle Mary Jane nere lucide con l'immancabile calzino bianco. Un look preppy e quasi collegiale che ha rivisitato, giocando con texture e colori, per la performance di What was I made for? scegliendo un total look Thom Browne: stavolta il denim tweed è il materiale della giacca, sempre rigorosamente oversize, che si abbina a una gonna nera lunga. La camicia da smoking, poi, è decorata con un piccolo fiocco rosa Barbie.

Billie Eilish in Chanel sul red carpet

Gli occhiali da vista anni Novanta di Billie Eilish

L'altra anima di Billie Eilish è quella che la cantante esprime attraverso look genderless che hanno dato vita alla sua cifra stilistica. Per il party di Vanity Fair, la cantante ha sfoggiato un completo mannish oversize nero composto da pantaloni ampi e giacca nera, abbinati a una camicia a bianca a righe, il tutto firmato Vaquera: a risaltare, però, sono stati gli occhiali da vista rettangolari in stile anni Novanta.

Billie Eilish con gli occhiali in total look Vaquera

Questo accessorio, ormai sdoganato sui red carpet e agli eventi, lo abbiamo visto sfoggiato nella stessa sera anche dall'attrice Lupita Nyong'o, che li ha messi sul palco per presentare la Migliore Attrice protagonista. Indossa gli occhiali da vista viene considerato ancora un fatto stupefacente soprattutto in due circostanze: se a sfoggiarli è un'attrice giovane e se la montatura è semplice, tradizionale, quasi anni Novanta e non un modello particolarmente ricercato o di tendenza.

Billie Eilish con degli occhiali da vista rettangolari

Anche agli scorsi Golden Globes, a gennaio, Billie Eilish aveva trionfato sfoggiando un look collegiale oversize, reso punk da un paio di sandali indossati con calzini aragosta, e un paio di occhiali da vista tondi. Se l'estetica anni Settanta sta tornando anche nel mondo dell'eyewear, come abbiamo visto anche con Robert Downey Junior agli Oscar, Billie Eilish da diverso tempo sta proponendo gli occhiali come l'elemento quotidiano che sono nella vita di tutti, eliminando quel lato di rottura del dress code che fino a oggi c'è stato: è così che si normalizzano le cose anche sul red carpet.

Billie Eilish al party di Vanity Fair