Oscar 2024, i look delle star al party Vanity Fair: sul red carpet trionfano trasparenze e abiti nudi Questa notte si sono tenuti gli Oscar 2024 e, come da tradizione, la cerimonia è stata seguita dal party organizzato da Vanity Fair. Ecco tutti i look sfoggiati dalle star all'evento.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore Los Angeles è stata illuminata dalla cerimonia più attesa dell'anno nel mondo del cinema, la 96esima edizione degli Academy Awards, meglio noti come gli Oscar 2024. Ad aver trionfato è stato il film Oppenheimer che ha portato a casa ben 7 statuette, da quella come Miglior regia andata a Christopher Nolan a quella come Miglior attore dell'anno assegnata a Cillian Murphy, ma a essersi aggiudicati dei riconoscimenti ambiti sono stati anche Emma Stone (Best Actress) e Billie Eilish con la Migliore canzone originale (quella realizzata per Barbie). Come da tradizione, al termine dell'evento i festeggiamenti sono continuati al party organizzato da Vanity Fair a Beverly Hills. Dopo le paillettes scintillanti e le gonne pompose sfoggiate al Dolby Theatre, le star si sono cambiate d'abito e ne hanno approfittato per sfidarsi ancora una volta a colpi di stile: ecco chi ha firmato i look da red carpet.

Gli abiti trasparenti delle star al party degli Oscar di Vanity Fair

L'after party degli Oscar organizzato da Vanity Fair è ormai una vera e propria tradizione e anche in questo 2024 non ha deluso le aspettative dei fan. Il red carpet allestito al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts è stato letteralmente invaso dalle star che, tra tacchi a spillo e abiti su misura, hanno lasciato trionfare il glamour.

Kris Jenner in Oscar De La Renta

A dominare è stato l'effetto vedo non vedo, sono state molte, infatti, le celebrities che hanno puntato sulle trasparenze, rivelando l'intimo come impone il trend di stagione. È il caso di Jennifer Lawrence con il lungo abito candido e fiorato di Givenchy, di Kris Jenner in un nude dress di Oscar de La Renda e di Vanessa Hudgens che ha esaltato il pancione con un etereo vestito di seta dark di Alberta Ferretti.

Paris Hilton in Sabina Bilenko

Anche Paris Hilton ha seguito la mania, sul tappeto rosso ha sfilato coperta di cristalli in Sabina Bilenko, mentre Kendall Jenner in Maison Margiela Couture ha lasciato intravedere il corsetto attraverso le trasparenze.

Kendall Jenner in Maison Margiela Couture

Margot Robbie col corsetto, Olivia Wilde con la scollatura maxi

Si potrebbe continuare con Vittoria Ceretti eterea in total white con i manicotti fluffy, con Charlize Theron in un lungo abito di seta trasparente dai dettagli gioiello di Dior o con Halle Bailey fasciata in un maxi dress di pizzo dark di Off-White.

Vittoria Ceretti

A essersi aggiudicata il titolo di regina di femminilità è stata però Margot Robbie che, dopo aver detto addio agli abiti pink in pieno stile Barbie al Dolby Theatre, all'evento di Vanity ha puntato tutto su un corsetto dorato di Mugler abbinato solo a un mantello beige e a un paio di sandali col tacco a spillo.

Margot Robbie in Mugler

A farle concorrenza sono state Heidi Klum "metallica" in Harris Reed con cut-out sul busto, Olivia Wilde con la sua maxi scollatura di Carolina Herrera e Anya Taylor-Joy in mini con reggiseno gioiello in vista e cuffietta scintillante coordinata.

Olivia Wilde in Carolina Herrera

Kim Kardashian vs. Emily Ratajkowski: è (quasi) incidente di stile

Al party di Vanity Fair si è anche sfiorato l'incidente di stile: le due star coinvolte sono state Kim Kardashian ed Emily Ratajkowski che hanno rischiato di arrivare all'evento con lo stesso vestito. Entrambe hanno puntato su un capo "scultura" dal mood concettuale che, sebbene a primo impatto potessero destare un po' di confusione, in verità sono completamente diversi.

Kim kardashian in Balenciaga

La prima ha scelto un tubino di Balenciaga dalla silhouette fasciante, un modello strapless e con la scollatura a punta. La modella, invece, ha preferito l'originalità di Jacquemus con l'iconico vestito che sembra "uscire" dal corpo, lasciando la schiena nuda.

Emily Ratajkowski in Jacquemus

Le star in total black al party degli Oscar 2024

Non sono mancati i look total black dall'eleganza senza tempo, una vera e propria "certezza" a eventi di gala del calibro degli Oscar. Degli esempi?

Hunter Schafer in Bottega Veneta

Hunter Schafer con il lungo tubino di Bottega Veneta a Rosie Huntington-Whiteley in Valentino con mantello e guanti da diva, fino ad arrivare ad Ariana Greenblatt col pomposo abito di Vera Wang e a Cardi B in pizzo firmato Versace. Insomma, ai festeggiamenti post-cerimonia sono stati all'insegna del glamour e della sensualità: chi tra tutte le celebrities riuscirà a influenzare le tendenze di stagione?

Rosie Huntington-Whiteley in Valentino