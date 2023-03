Ke Huy Quan, il piccolo genio di The Goonies ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista La straordinaria storia di Ke Huy Quan: da attore prodigio de I Goonies a 19 lunghi anni di assenza dalle scene. Adesso ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once: “È il sogno americano”.

La notte degli Oscar 2023 consegna alla storia il nome di Ke Huy Quan. L'attore vietnamita (è nato a Saigon il 20 agosto 1971) ha vinto la statuetta come miglior attore non protagonista per il film del momento, Everything Everywhere All at Once. Un premio importante che arriva dopo una pausa artistica durata più di 19 anni. Lui, infatti, era il bambino prodigio dei film più popolari degli anni '80: l'indimenticabile Richard "Data" Wang ne I Goonies e il piccolo Short Round di Indiana Jones e il tempio maledetto, film usciti nella stagione 1984/1985 al cinema.

Il discorso di accettazione di Ke Huy Quan

Il discorso di accettazione dell'Oscar di Ke Huy Quan è stato davvero commovente. Si è rivolto a sua madre: "Guarda mamma ho vinto un Oscar", poi ha raccontato la sua storia cominciata su una barca, poi fermo un anno in un campo profughi.

Mia mamma ha 84 anni, è a casa e sta guardando la tv. Guarda mamma, ho appena vinto un Oscar. Il mio viaggio è cominciato su una barca. Ho passato un anno in un campo profughi. E adesso sono sul più grande palcoscenico di Hollywood. Dicono che succeda solo nei film. Non ci posso credere che sia successo a me. Questo è il sogno americano

La storia di Ke Huy Quan

La storia di Ke Huy Quan è comune a tantissimi vietnamiti che hanno cercato fortuna scappando dalla madrepatria e chiedendo asilo politico negli Stati Uniti, dopo la caduta del Vietnam del Sud a Saigon. Fu il primo bambino di origine asiatica a ottenere il successo nel cinema americano, cominciando proprio accanto a Harrison Ford per il ruolo di Short Round in "Indiana Jones e il tempio maledetto". Era il 1984. Nell'anno successivo, sarà Richard "Data" Wang" in "I Goonies". Nel 1986 è un ladruncolo nel film "It Takes a Thief", poi girerà "Passengers" in Giappone accanto alla star Minako Honda. Negli anni '90 la sua popolarità si affievolisce. Partecipa al film "Il mio amico scongelato" con Brendan Fraser e tornando a recitare con Sean Astin, che aveva già incontrato sul set de "I Goonies". Poi una lunga assenza dai grandi schermi ma non dal cinema, collaborando alle squadre di stunt insegnando taekwondo in alcuni film a tema supereroistico, come X-Man. Nel 2021, a 19 anni dall'ultima volta, ritorna sul grande schemo nel film "Alla scoperta di Ohana". Nel settembre 2022 entra a far parte della seconda stagione di Loki per Disney+. Poi arriva il ruolo di Waymond Wang in Everything Everywhere All at Once: ha vinto l'Oscar al miglior attore non protagonista, un Globe, due SAG e un Critics' Choice Award.