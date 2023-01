Brendan Fraser dopo la nomination agli Oscar per The Whale: “Un ruolo che mi ha cambiato la vita” Brendan Fraser, candidato agli Oscar 2023 come miglior attore protagonista, ha mostrato estrema gratitudine per il ruolo che gli ha permesso di arrivare a questo punto della sua carriera.

A cura di Ilaria Costabile

Sono state annunciate le cinquine dei candidati in lizza per gli Oscar 2023 e tra i migliori attori protagonisti, chi potrebbe aggiudicarsi l'ambita statuetta è Brendan Fraser. Il suo ruolo in The Whale gli è valso la nomination e alla notizia della sua candidatura, l'attore americano non è riuscito a trattenere la commozione.

Il ringraziamento di Brendan Fraser

Un ruolo difficile e intenso che ha portato Fraser alla ribalta dopo anni di oblio tra le colline di Hollywood. L'attore, in un comunicato, ha fatto sapere di essere grato per questa candidatura e ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a coloro che gli hanno permesso di restituire al pubblico una storia così toccante:

Sono assolutamente pieno di gioia e profondamente grato all’Academy per questo riconoscimento e per quello alla magnifica performance di Hong Chau e all’incredibile lavoro di Adrien Morot. Non avrei avuto questa nomination senza Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter, la A24 e lo straordinario cast e la troupe che mi hanno fatto dono di Charlie. È un dono che non mi sarei certamente aspettato, ma è uno che mi ha profondamente cambiato la mia vita. Grazie

La storia di The Whale

L'attore si era già commosso lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, quando il film era stato presentato per la prima volta ed era stato accolto con una standing ovation durata sei minuti. The Whale racconta la storia di Charlie, un professore di inglese omosessuale che, arrivato alla fine dei suoi giorni, desidera ricucire i rapporti con sua figlia adolescente che aveva abbandonato dieci anni prima per poter vivere il suo amore liberamente. La morte dell'uomo che amava, ha portato Charlie a riempire quel vuoto con il cibo, arrivando a pesare oltre trecento chili. Da queste situazione di sofferenza costante, però, spera di poter trarre un ultimo barlume di speranza, facendosi perdonare per la sua assenza da sua figlia.