Perché Halle Berry ha baciato Adrien Brody sul red carpet degli Oscar 2025: "Dovevo vendicarmi"

A cura di Daniela Seclì

Halle Berry e Adrien Brody, a sinistra nel 2003 e a destra nel 2025

La lunga notte degli Oscar 2025 è stata caratterizzata non solo dalle prestigiose statuette assegnate ma anche dal bacio di Halle Berry all'attore Adrien Brody. Un gesto che non è passato inosservato, anche perché ha un significato ben preciso e affonda le sue radici in una notte di tanti anni fa, altrettanto magica per il mondo del cinema.

Halle Berry bacia Adrien Brody agli Oscar 2025

Il bacio tra Halle Berry e Adrien Brody agli Oscar 2025

Adrien Brody stava percorrendo il tappeto rosso della novantasettesima edizione degli Oscar. Mentre l'attore si stava concedendo ai fotografi e ai giornalisti presenti, è arrivato il gesto inaspettato di Halle Berry. L'attrice ha raggiunto il collega sul red carpet e lo ha sorpreso con un bacio che ha mandato in estasi i fotografi. Adrien Brody l'ha abbracciata e, con il sorriso sulle labbra, le ha sussurrato: "Ti voglio bene, ti voglio bene". È stata la stessa Halle Berry a condividere il video sui suoi profili social accompagnandolo con la frase: "Sorpresa Adrien Brody! Dovevo vendicarmi". Il riferimento è apparso subito ovvio a tutti.

Perché Halle Berry ha baciato Adrien Brody: il motivo del gesto sul red carpet

Il bacio tra Halle Berry e Adrien Brody agli Oscar 2003

Halle Berry si è "vendicata" di Adrien Brody. Il suo messaggio sembra riferirsi a quanto accaduto nella notte degli Oscar del lontano 2003. Ventidue anni fa, Adrien Brody vinse l'Oscar come miglior attore per il film Il pianista in cui interpretava Władysław Szpilman. Salì sul palco per ritirare l'ambitissima statuetta, poi sorprese Halle Berry – anche lei sul palco nel ruolo di presentatrice – dandole un bacio. All'epoca il gesto fece scalpore perché l'attore non aveva chiesto il consenso alla collega, ma Halle Berry placò gli animi dicendo di avere perdonato Adrien Brody perché aveva compreso che quel gesto era scaturito dall'incontenibile emozione di aver visto un premio importantissimo e prestigioso come l'Oscar. Quest'anno, tuttavia, ha voluto restituire "la cortesia". Ai microfoni di Variety ha spiegato:

Quella fu una notte infernale per lui e poi anche per me, perché mi rese protagonista del suo momento. Stasera ho dovuto ripagarlo. Negli anni l'ho incontrato in giro nelle feste, ma è la prima volta che lo rivedo sul red carpet dopo quella notte.