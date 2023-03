John Travolta si commuove ricordando Olivia Newton-John alla notte degli Oscar John Travolta, al momento di introdurre il ricordo delle grandi firme del cinema scomparse nel 2022 nel corso della Notte degli Oscar, non è riuscito a trattenere la commozione. L’attore ha ricordato anche l’amica Kirstie Alley e la nostra Gina Lollobrigida.

John Travolta è crollato in lacrime sul palco della 95a edizione degli Academy Awards mentre leggeva il classico momento "In memoriam", ricordando tutti gli artisti scomparsi nel corso della stagione 2022. Si è bloccato un attimo quando ha letto il nome di Olivia Newton-John, sua storica partner in "Grease": "Nel nostro settore, abbiamo il raro lusso di fare ciò che vogliamo per vivere e talvolta riusciamo a farlo con persone che amiamo". Nella notte degli Oscar, l'attore ha ricordato anche Kirstie Alley, con cui ha lavorato nella saga di Senti chi parla, e la nostra Gina Lollobrigida.

Il messaggio di John Travolta

Non ha trattenuto la commozione l'attore John Travolta al momento di introdurre il ricordo delle grandi firme del cinema scomparse nel 2022 nel corso della Notte degli Oscar. Questo il messaggio dell'attore:

Nel nostro settore, abbiamo il raro lusso di fare ciò che vogliamo per vivere e talvolta riusciamo a farlo con persone che amiamo. Poiché stasera è una celebrazione del lavoro e dei risultati della nostra comunità nell'ultimo anno, è giusto che celebriamo coloro che abbiamo perso, che hanno dedicato la loro vita al loro mestiere sia davanti che dietro la telecamera. Attraverso il loro incommensurabile contributo ognuno di loro ha lasciato un segno individuale che ci ha condiviso e ci ha formato.

Gli Oscar In Memoriam: tutti gli attori scomparsi

Sono stati omaggiati tutti gli attori scomparsi nel 2022 e nei primi mesi del 2023, anche se sono mancati due grandi nomi che hanno fatto scattare la polemica soprattutto sui social. Non sono stati menzionati, infatti, i due italo-americani Paul Sorvino e Tony Sirico, il primo storico attore in "Goodfellas", il secondo in "I Soprano". Nessuna menzione neanche per la giovanissima Charlbi Dean. Nessuna menzione per il recente scomparso Tom Sizemore. Tra i nomi menzionati nel tradizionale montaggio "In Memoriam", oltre Gina Lollobrigida, Kirstie Alley e Olivia Newton-John, sono apparsi: John Korty, May Routh, Louise Fletcher, John Zaritsky, Albert Brenner, Mitchell Goldman, Irene Papas, Bob Rafelson, Ian Whittaker, Albert Saiki, Robbie Coltrane, Ray Liotta, Angelo Badalamenti, Vicky Eguia, Gregory Jein, Neal Jimenez, Mike Hill, Tom Luddy, Marina Goldovskaya, Cristopher Tuciker, Irene Cara, Gregory Allen Howard, Owen Roizman, Gray Frederickson, Luster Bayless, Robert Dalva, Nichelle Nichols, Edward R. Pressman, Douglas McGrath, Julia Reichert, Mike Moder, Jean-Luc Godard, Burt Bacharach, Vangelis, James Caan, Raquel Welch, Walter Mirisch,