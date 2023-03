I look degli Oscar 2023: tutti gli abiti delle star sul red carpet Il tappeto rosso degli Oscar 2023 ha segnato un ritorno all’eleganza hollywoodiana più classica: da Lady Gaga a Nicole Kidman, le star hanno brillato tra strascichi e abiti scintillanti.

A cura di Beatrice Manca

Cara Delavigne in Elie Saab

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il mondo di Hollywood ha dato il meglio di sé in fatto di glamour durante la notte degli Oscar. Al Dolby Theatre di Hollywood si è appena conclusa la 95esima cerimonia degli Academy Awards: come previsto, ha trionfato il film Everything Everywhere All At Once, che si è portato a casa ben sette statuette. Ma è sul tappeto rosso (anzi: sul tappeto champagne) prima della cerimonia che le star hanno brillato in fatto di stile, regalandoci abiti da sogno. Pioggia di flash per Rihanna, che ha sfilato con il pancione fasciata in un abito trasparente, e per Lady Gaga che è salita sul palco togliendosi l'abito del red carpet, regalando ai fan un'emozionante performance struccata. Ecco i look apparsi sul red carpet.

Rihanna agli Oscar in Alaia

Rihanna ha ricevuto la prima nomination agli Oscar e ha regalato un red carpet mozzafiato con il pancione, esaltato da un abito aderente con lo strascico e reggiseno incorporato. Come avevamo anticipato, si tratta di una creazione della Maison Alaïa impreziosita da tagli sulla gonna e un gioco di intrecci sul corpetto.

Rihanna in Alaia

Per l'esibizione si è cambiata d'abito, cantando con un look scintillante firmato Maison Margiela con lunghi guanti e top gioiello, completato da gioielli DeBeers.

Rihanna in Maison Margiela

Nicole Kidman in Giorgio Armani Privé

L'attrice Nicole Kidman è apparsa in una nuova versione più rock, con capelli sciolti e un abito asimmetrico realizzato su misura per lei da Giorgio Armani Privé, con maxi rose sulle spalle e sui fianchi. Il vestito di paillettes nere si apriva con un maxispacco laterale ed era completato da gioielli Omega e Harry Winston.

Nicole Kidman in custom Giorgio Armani Privé

Vanessa Hudgens in vintage Chanel

La nuova notte degli Oscar ha segnato un ritorno all'eleganza più classica: poche stravaganze, pochi colpi si scena, molti abiti classici. Protagonista, come sempre nero, nelle sue versioni più sofisticate e chic: Vanessa Anne Hudgens, tra le prime ad arrivare, sceglie la linea sinuosa di un abito bustier Chanel vintage.

Vanessa Anne Hudgens in Chanel vintage

Lady Gaga in Versace agli Oscar 2023

Protagonista assoluta della notte degli Oscar è stata Lady Gaga: la cantante, impegnata sul set di Joker, ha percorso il tappeto rosso con un abito nero trasparente Versace fresco di passerella (appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2023 presentata due giorni prima a Los Angeles) e gioielli Tiffany&Co. Poi, la sorpresa: è salita sul palco per cantare togliendosi abito e trucco, in una performance nel segno della bellezza naturale.

Lady Gaga in Atelier Versace e gioielli Tiffany&Co.

Winnie Harlow in vintage Giorgio Armani Privé

Sul red carpet degli Oscar abbiamo visto strascichi, scintillìo e tocchi di colore inaspettati. Molte star, non a caso, si sono affidate all'eleganza del vintage. La top model Winnie Harlow, ad esempio, ha scelto un abito del 2005 di Giorgio Armani Privé monospalla, di un acceso giallo limone.

Winnie Harlow in Armani Privé vintage

Fan Bingbing in Tony Ward

L'attrice Fan Bingbing ha lasciato tutti a bocca aperta con un lungo abito argento con scollatura a tuffo – che già di per sé era degno del tappeto rosso – sormontato da una cappa verde smeraldo che creava giochi di volume sulle maniche e sullo strascico. L'abito arriva dalle passerelle Couture di Tony Ward ed è stato completato da una pochette Tyler Ellis.

Ashley Graham in Alberta Ferretti

Non solo attori e registi: sul red carpet è apparsa anche la modella Ashley Graham, radiosa in un abito nero intrecciato con reggiseno a vista e gonna trasparente trapuntata di cristalli. Il vestito è una creazione di Alberta Ferretti e è impreziosito da maniche lunghe come veli, che la modella ha fatto volteggiare per la gioia dei fotografi.

Ashley Graham in custom Alberta Ferretti

Jamie Lee Curtis in Dolce&Gabbana

Scintillante l'attrice Jamie Lee Curtis, che ha indossato un abito di paillettes rosa cipria a maniche lunghe, firmato Dolce&Gabbana. Il dettaglio inaspettato? Il corsetto ‘incorporato' nell'abito, una delle tendenze 2023.

Jamie Lee Curtis in Dolce&Gabbana

Cristalli, paillettes e scintillio sono una cifra comune su questo tappeto color champagne. Tra le protagoniste inaspettate è apparsa anche il premio Nobel Malala Yousafzai, che ha brillato in un lungo abito Ralph Lauren argento.