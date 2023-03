Lady Gaga agli Oscar si strucca e canta in jeans: è talento puro senza bisogno di gioielli e make up Tolto l’elegante abito da sera del red carpet, Lady Gaga alla cerimonia degli Oscar si è esibita sul palco in jeans e T-shirt, del tutto struccata.

A cura di Giusy Dente

Senza sorprese che Lady Gaga sarebbe? La cantante è arrivata al Dolby Theater elegantissima, in un look total black firmato Atelier Versace e ha sfilato come una vera diva su quello che un tempo avremmo chiamato "red carpet". Quest'anno si tratta invece di una passerella color champagne, un colore simbolico che vuol essere un invito alla fiducia. La cantante ha partecipato alla serata di premiazione perché candidata nella categoria Migliore canzone originale per Hold My Hand. Non ha portato a casa la statuetta, ma, dopo un cambio d'abito, si è esibita per il pubblico regalando loro un indimenticabile momento. Ha messo via l'abito da sera per cantare in una veste del tutto naturale: si è donata completamente, in tutta la sua autenticità.

Lady Gaga emoziona alla cerimonia degli Oscar

Non è la prima volta che Lady Gaga segna un momento memorabile, alla cerimonia degli Oscar. Nel 2019 era salita sul palco con Bradley Cooper, per cantare la colonna sonora del film A star is born, in cui avevano recitato insieme: è stata una performance intima e toccante, che ha fatto la storia. Con Shallow la cantante (nominata anche come Miglior attrice protagonista) ha vinto il Premio Oscar per la Migliore canzone. In passato era stata candidata anche per la colonna sonora Til It Happens to You, mentre quest'anno ha provato nuovamente a portare a casa la statuetta col brano Hold My Hand.

Ha scritto il singolo per il film Top Gun: Maverick e lo ha cantato durante la serata. La performance è stata dedicata a Tony Scott, il regista del primo Top Gun. Per la star la carriera di attrice prosegue a gonfie vele: al momento è impegnata sul set dell'attesissimo Joker: Folie à Deux dove recita al fianco di Joaquin Phoenix nei panni di Harley Quinn.

Lady Gaga si esibisce in jeans e T-shirt

Per l'esibizione sul palco del Dolby Theater, Lady Gaga ha scelto di togliere il prezioso abito da sera e indossare qualcosa di più naturale e casual. Accompagnata dai suoi musicisti, ha iniziato a cantare il brano accompagnata solo dalle note di un pianoforte. Ha lasciato che la sua sola voce fosse la protagonista di quel momento, senza distrarre con tulle e gioielli. Si è esibita come se fosse un momento di backstage: del tutto struccata, capelli raccolti, jeans strappati neri, una T-shirt scura e un paio di sneakers basse ai piedi. La cantante sa trasportare il pubblico in un'altra dimensione quando canta, immergendosi lei stessa del tutto nelle note e nella musica, creando un'atmosfera magica, in cui abiti pregiati, make-up e gioielli di lusso sono solo un di più.