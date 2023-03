Addio Red Carpet alla notte degli Oscar 2023: lo storico tappeto rosso cambia colore Cambia colore lo storico tappeto rosso della 95ª edizione dei premi Oscar che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il 12 marzo 2023.

A cura di Clara Salzano

Il red carpet alla notte degli Oscar

Jimmy Kimmel sarà il conduttore della prossima notte degli Oscar 2023 e ha dichiarato: niente più Red carpet, quest'anno le celebrità sfileranno su una passerella di color champagne. Cambia dunque tinta lo storico tappeto rosso della 95ª edizione dei premi Oscar che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il 12 marzo 2023.

Oscar 2023, red carpet color champagne

Montato sul leggendario Hollywood Boulevard di Los Angeles, lo storico tappeto rosso su cui sfilano le celebrità prima della notte degli Oscar, che quest'anno si terrà tra il 12 e il 13 marzo 2023, cambia colore. La scelta di una tinta champagne per la famosa passerella è da attribuire ai responsabili dell’Academy che desiderano ottenere un "effetto notte" durante le riprese televisive, un cosìdetto look day to night.

I preparativi per gli Oscar 2023

Non mancheranno lungo l'attesa passerella delle celebrità della 95ª edizione dei premi Oscar le iconiche statue dorate a grandezza naturale. Sulla scelta del cambio colore del red carpet il conduttore degli Oscar, Jimmy Kimmel, ha scherzato facendo ironica sull'episodio dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock: “Sapete, la gente si chiede: quest’anno ci saranno problemi? Gesti violenti? Ecco, scegliendo un colore chiaro l’Academy ci invita ad avere fiducia: quest’anno non verrà versato sangue”.

Leggi anche Abiti da Oscar, i look più belli sul red carpet che hanno fatto la storia degli Academy Awards

La storia del Red carpet agli Oscar

Il tappeto rosso della notte degli Oscar è quello più famoso al mondo ma in realtà non è Hollywood ad averlo inventato. Secondo la dott.ssa Elizabeth Castaldo Lundén, professoressa di studi sui media all'Università di Stoccolma e autrice di "Fashion on the Red Carpet: A History of the Oscars, Fashion, and Globalization", le origini del tappeto rosso sono da attribuire all'antica grecia e al teatro di Euripide. Agli Oscar, la famosa passerella delle celebrità è stata introdotta dal 1944, quando la cerimonia da semplice cena di premiazione si è trasformata in uno spettacolo pubblico, prima al Grauman's Chinese Theatre, e oggi al Dolby Theatre di Los Angeles.