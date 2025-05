Carla Bruni in rosso a Cannes 2025: spalla nuda e spacco per la sfilata sul red carpet

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 78esima edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi annuali più attesi nel mondo del cinema che fino al prossimo 24 maggio vedrà registi e attori di fama internazionale presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri è stato il turno di La trama fenicia (The Phoenician Scheme) di Wes Anderson, anteprima che ha attirato le attenzioni di moltissime star. Tra loro, però, a essersi distinta per bellezza e stile è stata Carla Bruni, che ha letteralmente infiammato il red carpe con un lungo e sensuale abito rosso: ecco tutti i dettagli del velvet look da diva.

Chi ha vestito Carla Bruni a Cannes 2025

Carla Bruni potrà pure aver raggiunto i 57 anni ma continua a essere un'icona di bellezza senza tempo. Ne ha data l'ennesima prova ieri a Cannes, per la precisione sul red carpet del nuovo film di Wes Anderson, La trama fenicia (The Phoenician Scheme), dove ha sfilato come una vera e propria diva in rosso fuoco. Per l'occasione l’ex Première Dame francese si è affidata a Fausto Puglisi, il direttore creativo della Maison Roberto Cavalli, che ha realizzato per lei un lungo e appariscente abito di velluto dalla silhouette asimmetrica, un modello monospalla con il collo rigido e bordato, la sinuosa gonna a sirena e uno spacco laterale che ha lasciato le gambe in vista. La particolarità del vestito? È in velluto devoré rosso Pompeo arricchito da un effetto corroso sul lato della gamba.

Carla Bruni in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

I gioielli scintillanti di Carla Bruni

A completare il look di Carla Bruni a Cannes non potevano mancare degli ulteriori accessori all'insegna del glamour, anche se tutti dallo stile minimal. La diva ha abbinato l'abito a un paio di sandali neri col vertiginoso tacco a spillo e a una serie di gioielli scintillanti firmati Chopard, dagli anelli al bracciale maxi, tutti tempestati di diamanti. L'unico guizzo di esuberanza lo ha aggiunto con la borsa: una clutch ricoperta di glitter neri. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Carla Bruni non ha perso il fascino che da sempre la contraddistingue e continua a incantare tutti con la sua bellezza magnetica.

Carla Bruni a Cannes 2025