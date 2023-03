Nicole Kidman rompe le regole agli Oscar: addio chignon, ora porta i capelli sciolti e spettinati Dal bacio al marito Keith Urban ai capelli sciolti: Nicole Kidman riscrive le regole del tappeto rosso e incanta agli Oscar 2023.

A cura di Beatrice Manca

Con cinque candidature e una vittoria, Nicole Kidman ormai è una veterana dei premi Oscar. Nonostante ciò, riesce ancora a stupirci con i suoi look: per il red carpet degli Academy Award 2023 ha deciso di rinunciare agli impeccabili chignon che la contraddistinguono per sfoggiare un look leggermente più rock con i capelli sciolti sulle spalle e un abito monospalla scintillante. Merito del marito Keith Urban? Intanto, il loro bacio appassionato è entrato di diritto nella storia degli Oscar!

L'abito di paillettes di Nicole Kidman agli Oscar

Nicole Kidman in fatto di stile è una certezza: abiti scultorei, capelli tirati all'indietro, gioielli da fiaba. Sempre raffinata nella sua bellezza algida e misteriosa, mai un capello fuori posto. E invece agli Oscar 2023 l'attrice ha voluto tirare fuori il suo lato più selvaggio, più libero dalle convenzioni. Insieme alla stylist Julia von Boehm ha scelto una creazione su misura Giorgio Armani Privé: un abito di paillettes nere con maxi spacco laterale e due rose giganti su spalle e fianchi.

Nicole Kidman in Giorgio Armani Privé

Nicole Kidman con i capelli sciolti

Completavano l'outfit scarpe a punta con cinturino nero e preziosi gioielli Harry Winston. Ma sono stati soprattutto i capelli ad attirare l'attenzione: al posto del solito raccolto Nicole Kidman ha lasciato i capelli biondissimi sciolti sulle spalle, con ciocche libere intorno al viso. Non onde retrò o un liscio a prova di bombe, ma un mosso naturale e leggermente spettinato curato dall'hair stylist Adir Abergel. Il look meno compassato e più ‘ribelle' è stato apprezzatissimo, ma il vero strappo alle regole se lo è concesso insieme al marito Keith Urban: i due, solitamente molto riservati, si sono baciati a favore di telecamera.

