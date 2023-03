Rihanna mostra il pancione agli Oscar con l’abito in pelle dai tagli sui fianchi Rihanna è la dea della maternità agli Oscar 2023: i due look sfoggiati esaltano il pancione tra cristalli, pelle e trasparenze.

A cura di Beatrice Manca

Tra le grandi protagoniste della notte degli Oscar 2023 c'è sicuramente l'artista Rihanna, nominata per la prima volta per il brano Lift Me Up. Per la cantante è stata una notte speciale: è incinta del secondo figlio e ha chiuso la sfilata di star sul red carpet mostrando orgogliosa il pancione che cresce. Per l'occasione ha scelto un abito aderente, effetto seconda pelle, con intarsi in pelle, dimostrando ancora una volta che in gravidanza non si deve necessariamente rinunciare alla sensualità.

Il look di Rihanna sul red carpet degli Oscar

Mentre si preparava per la grande notte degli Oscar, Rihanna ha mostrato un breve video del primo figlio (il cui nome è ancora top secret) mentre faceva i capricci perché non l'avrebbe accompagnata sul red carpet. Chissà come ha reagito vedendola sul red carpet, fiera e grintosa, con un abito Maison Alaïa che l'ha trasformata in una dea guerriera della maternità: reggiseno in pelle, pancione in evidenza e lunga gonna con tagli laterali sui fianchi.

Rihanna in Alaia

Il look, curato dallo stylist Jahleel Weaver, era completato da cappelli raccolti in uno chignon spettinato sulla nuca e un rossetto rosso fuoco. Protagonista assoluto il pancione, fasciato dall'abito semi trasparente: Rihanna ha riscritto le regole della moda premaman liberando la forza delle donne.

Rihanna in un abito Alaia

Rihanna brilla sul palco degli Oscar

Ma non è finita qui perché a metà della serata la popstar si è cambiata d'abito ed è salita sul palco con un completo scintillante firmato Maison Margiela. Per la sua esibizione ha scelto un top reggiseno con intarsi trasparenti e una cascata di cristalli, abbinato a pantaloni con ricamo floreale.

Rihanna in Maison Margiela

Stavolta Rihanna ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle, completando l'outfit con lunghi guanti in vernice nera e i famosi diamanti di DeBeers al collo e sui polsi. Grintosa, sensuale e rock, Rihanna ancora una volta ha dato una lezione di power dressing agli Oscar 2023: se la prima gravidanza ci aveva fatto sognare per i look glamour, la seconda promette di lasciarci a bocca aperta!