Rihanna si prepara alla notte degli Oscar con il pancione: l’adorabile reazione del figlio ‘geloso’ Gli Academy Awards 2023 saranno speciali per Rihanna: è nominata all’Oscar per la prima volta e si esibirà sul palco di nuovo incinta. Il primo figlio, però, non l’ha presa bene…

A cura di Beatrice Manca

L'attesa è finita: mancano poco più di 24 ore alla notte degli Oscar 2023 e le star danno gli ultimi ritocchi agli outfit per il tappeto rosso. Quest'anno in realtà ‘red carpet' sarà solo un'espressione figurata, perché la nuova passerella è color champagne. Tra le star più attese c'è sicuramente Rihanna, nominata agli Academy per la canzone Lift Me Up. La popstar, tornata sulle scene dopo 7 anni durante il Super Bowl, si esibirà anche sul palco durante la cerimonia con il pancione. Rihanna infatti è incinta del secondo figlio, ma il primo bebé non l'ha presa bene…

Rihanna mostra il figlio ‘geloso'

Rihanna ha mostrato su Instagram un nuovo adorabile video del figlio di 9 mesi avuto da ASAP Rocky: il bebé – di cui ancora non si conosce il nome – fa i capricci mentre guarda il videoclip del brano che la madre canterà agli Oscar. La popstar nella didascalia ha commentato: "Mio figlio quando ha scoperto che suo fratello andrà agli Oscar, ma lui no". In realtà Rihanna usa il termine sibling, che in inglese è neutro: non sappiamo ancora se è incinta di un maschio o di una femmina. Nelle nuove foto Rihanna studia i dettagli della performance che già si preannuncia epica: sul palco saranno in due e i look premaman dell'artista della Barbados sono entrati negli annali.

Rihanna con il bebé

Come si vestirà Rihanna per gli Oscar

In queste ore ferve il totoabito per le star che sfileranno sul tappeto rosso. Sappiamo che Rihanna ha riscritto le regole dell'abbigliamento premaman con outfit sensuali, audaci e provocatori che esaltavano il pancione. Addio quindi ad abiti camicioni che nascondono il pancione: la cantante ama mostrarlo e valorizzarlo ed è probabilmente ciò che farà agli Academy Awards. Al Super Bowl aveva scelto una tuta rossa di Loewe e un cappotto Maison Alaïa, brand subito entrato nella rosa dei favoriti per gli Oscar. Ma non è escluso che sia una maison italiana a vestirla, come Gucci, visto che ASAP Rocky è il nuovo volto del brand. Nella rosa dei favoriti ci sono anche Valentino e brand dallo stile esuberante e innovativo, come Rick Owens o Alexander McQueen. Non resta che aspettare l'alba di lunedì per vederla!