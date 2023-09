Italia’s Got Talent 2023 in streaming su Disney+: giudici, presentatori e come vederlo Italia’s Got Talent 2023 debutterà venerdì 1 settembre in esclusiva su Disney+, con una nuova puntata disponibile ogni settimana. Fru e Aurora Leone condurranno il talent show che vedrà sul tavolo dei giudici Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano.

A cura di Gaia Martino

È pronta a partire la nuova edizione di Italia's Got Talent, la versione made in Italy dello show di Simon Cowell che dà la possibilità a talenti di ogni settore di esibirsi davanti ai giudici e al pubblico nel tentativo di conquistare voti e sfidare i concorrenti sino all'ambita finale.

Il programma ha cambiato canale per la nuova edizione: dopo la messa in onda su Sky, da venerdì 1 settembre 2023 il talent sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Disney Plus. Non è questa la sola variazione rispetto agli scorsi anni: l'addio di Lodovica Comello sarà colmato dall'amata coppia targata The Jackal composta da Aurora Leone e Gianluca Fru che prenderanno il timone dello show. Restano sul tavolo della giuria Mara Maionchi e Frank Matano, a loro si aggiungeranno Khaby Lame ed Elettra Lamborghini. Con un appuntamento settimanale con Italia's Got Talent, la piattaforma Disney+ ha deciso di allargare così la sua offerta regalando ai clienti un programma adatto a tutta la famiglia.

Chi sono i giudici di Italia's Got Talent 2023

I giudici della nuova edizione di Italia's Got Talent 2023 saranno i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi e Frank Matano affiancati dalla cantante Elettra Lamborghini e dall'influencer di fama mondiale Khaby Lame. Tutti saranno chiamati a giudicare le performance dei concorrenti, a scegliere il talento meritevole dell'iconico "Golden Buzzer".

Fru e Aurora Leone sono i nuovi presentatori

La conduzione della nuova edizione del talent show è affidata alla simpatia di Aurora e Fru, comici dei The Jackal, pronti per una nuova avventura insieme dopo quella vissuta a Pechino Express. Si tratta di un ritorno a casa per Aurora Leone che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.

Come vedere Italia's Got Talent in streaming su Disney+

Lo show Italia's Got Talent, prodotto da Fremantle Italia, debutterà venerdì 1 settembre in esclusiva su Disney+ con nuove puntate disponibili ogni settimana. Non sarà dunque possibile vedere il programma su Sky Uno: basterà sottoscrivere un abbonamento con il servizio di streaming, compatibile con i principali modelli di SmartTv.