Chi è Tiberio Cosmin, comico dei Pota Boyz e Golden Buzzer di Frank Matano a Italia’s Got Talent Tiberio Cosmin è il concorrente che, a Italia’s Got Talent 2023, ha conquistato il Golden Buzzer di Frank Matano, vale a dire l’accesso diretto alle Semifinali. Comico di professione, fa parte del gruppo dei “Pota Boyz”. Il suo monologo sulle differenze tra Italia e Romania, paese di cui è originario, è finito in tendenza sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Tiberio Stavar Cosmin è il concorrente per cui Frank Matano, nell'ultima puntata pubblicata di Italia's Got Talent, ha premuto il cosiddetto Golden Buzzer. Si tratta di un pulsante che ha permesso al comico di accedere direttamente alle Semifinali. Il suo monologo sulla diversità tra Italia e Romania, paese di cui è originario, gli ha permesso di conquistare il cuore del giudice.

Chi è Tiberio Cosmin, la carriera da comico e l'arrivo in Italia

Tiberio Cosmin è nato e nato e cresciuto in Romania. Durante gli anni dell'Università, dopo aver assistito a uno spettacolo di stand up comedy, decide di abbandonare gli studi e iniziare la carriera da comico. Grazie ai live in teatro e a qualche partecipazione in televisione, diventa un volto noto e apprezzato in Romania. Nel 2013 decide poi di trasferirsi in Italia, dove abbandona temporaneamente la sua passione per il mondo della comicità e trova lavoro come operaio in una tipografia. Dopo un periodo di difficoltà, riprende a scrivere testi comici e diventa parte del gruppo dei Pota Boyz insieme ad altri sei comici, specializzandosi nell'improvvisazione.

Gli show con il gruppo "Pota Boyz"

Con altri sei comici professionisti, Andrea Soleri, Davide Sberna, Davide Omino, Giovanni Romano e Adriano Pariante (il presentatore), Tiberio Cosmin forma il gruppo dei Pota Boys, nato a Brescia (da cui il nome) e conosciuto ora in tutta Italia anche grazie ai social. Il format che portano nei teatri si compone di due momenti: nel primo ognuno si esibisce in un pezzo di stand up comedy, nel secondo i sette comici si cimentano in un momento collettivo di improvvisazione su un argomento scelto dal presentatore o dagli spettatori in sala. Il risultato è quindi uno spettacolo interattivo che affronta i temi più attuali della società, con ironia e naturalmente umorismo.

Il monologo a Italia's Got Talent e il Golden Buzzer di Frank Matano

Tiberio Comsin si è fatto conoscere ancora di più dal publico grazie alla partecipazione a Italia's Got Talent 2023. Il suo talento e la sua comicità non sono passati inosservati agli occhi dei giudici, tanto che Frank Matano ha deciso di usare per lui il Golden Buzzer, vale a dire il pulsante che consente al concorrente l'accesso diretto alle Semifinali. Una grande opportunità per il comico bresciano-rumeno, conquistata grazie a un divertente monologo sulle differenze tra Italia e Romania.

Cosmin è arrivato sul palco pieno di energia e si è presentato: "Mi chiamo Tiberio, sono Russo". In sala e tra i giudici, Frank Matano, Elettra Lamborghini, Kaby Lhame e Mara Maionchi, è calato un momento di silenzio assoluto. Il concorrente ha iniziato a fingere di parlare in russo, poi scherzando ha detto: "Non sono Russo, sono rumeno… ma adesso sembra meno peggio il rumeno no? Dai che non è così male, ruba, ma non Paese". Tutto il teatro è scoppiato all'istante in una fragorosa risata. "Da quando sono in Italia sono ingrassato come un maiale: pizza, pasta, reddito di cittadinanza, difficile non ingrassare", ha continuato il concorrente sicuro dell'attenzione del pubblico. Il suo monologo, finito in tendenza su Youtube e TikTok, gli è valso l'accesso alle Semifinali.