Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 11 e domenica 12 maggio in tv Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 tornano in onda i programmi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Da Paola Cortellesi a Paola Perego e Eleonora Giorgi: ecco tutti gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa.

A cura di Gaia Martino

Torna il weekend e i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio sono pronti ad aprire le loro porte per regalare intrattenimento ai telespettatori italiani. Sabato 11 e domenica 12 maggio sono attesi a Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa, giunto al finale di stagione, tanti ospiti con nuove dichiarazioni e racconti esclusivi. Ecco tutti i nomi.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna in onda Verissimo. Nel primo appuntamento del weekend Sivia Toffanin avrà in studio Anbeta, la ballerina divenuta nota con Amici, poi Tommaso Stanzani. Dal talent di Maria De Filippi sarà ospite anche l’ultima eliminata dal serale, la cantante Martina. Nel programma di Canale5 anche Eleonora Giorgi, poi il racconto di Rosita Celentano e la storia d'amore nata a Uomini e Donne, quella di Teresa Langella e Andrea Dal Corso che sveleranno la data delle loro prossime nozze.

Domenica 12 maggio, Silvia Toffanin accoglierà in studio Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi. Tra gli ospiti della puntata anche Ermal Meta, appena uscito con il suo ultimo album e presto papà di una bimba, poi Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da casa, a Sassuolo, il 5 dicembre 2020 e non ancora ritrovato. Da Amici, saranno ospiti Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, insegnanti della scuola del talent. Infine, per la parentesi Terra Amara, Silvia Toffanin avrà in studio Sibel Taşçıoğlu e Yeliz Doğramacılar, le attrici che interpretano nella serie Şermin e Füsun.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 12 maggio torna in onda, in diretta, Mara Venier con il suo varietà. A Domenica In, stando a quanto anticipa TvBlog, ci sarà Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa nel 2004, poi Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, detto GiòGiò, ucciso a Napoli lo scorso agosto. Mara Venier si dedicherà poi alla Festa della mamma con le ospiti Paola Perego, Alba Parietti, Rosanna Banfi, Rosanna Lambertucci, Carmen Russo e Carolina Benvenga. Per la parentesi musica, avrà in studio Francesco Gabbani e Fabrizio Moro.

Gli ospiti dell'ultima puntata di Che tempo che fa

Domenica 12 maggio è in programma sul NOVE, dalle 19.30, l'ultima puntata della stagione di Che tempo che fa. Fabio Fazio avrà, come da tradizione, tanti ospiti in studio. Tra questi Ursula von der Leyen, Toquinho e Ornella Vanoni, Antonello Venditti, Paola Cortellesi.