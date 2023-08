Napoli, ragazzo ucciso in piazza Municipio: è il musicista Giovanbattista Cutolo. Fermato sospettato La vittima è Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne dell’Orchestra Scarlatti. Sospettato in Questura. Indaga la Squadra Mobile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa notte a Napoli. Il corpo ritrovato in piazza Municipio, all'incrocio con via Cristoforo Colombo. La vittima è stata identificata. Si tratta di Giovanbattista Cutolo, incensurato, musicista dell'Orchestra Scarlatti, che, contattata da Fanpage.it, ha purtroppo confermato l'identità del ragazzo: "Era un talentuoso musicista della Scarlatti Young".

Ci sono indagini in corso della Squadra Mobile della Questura di Napoli su questo episodio. Gli investigatori al momento avrebbero individuato il movente e c'è già un sospettato in Questura, sottoposto a interrogatorio.

Il 24enne, secondo le prime ricostruzioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbe stato colpito mortalmente da un proiettile a piazza Municipio, mentre era nei pressi di un esercizio commerciale, una paninoteca che si trova dopo il Teatro Mercadante, verso il semaforo all'incrocio con via Cristoforo Colombo, di fronte alla Stazione Marittima. Il corpo è stato ritrovato riverso in terra. Era sul marciapiedi. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi non si esclude quella di un acceso diverbio con un'altra persona.

Il corpo ritrovato in piazza Municipio

Sul posto anche personale della Polizia Scientifica, impegnato nei rilievi del caso. Il corpo del ventiquattrenne è stato trovato questa mattina, attorno alle ore 5,00 in piazza Municipio, nell'angolo con via Medina. Il ragazzo non risulterebbe avere legami o parentele con la criminalità organizzata. L'area è stata circoscritta dalla forze dell'ordine con il nastro bianco e rosso. Il cadavere era su un marciapiedi, nei pressi di un bar.

A Napoli escalation di violenza a fine estate

L'episodio avviene nello stesso giorno in cui è prevista la visita del Premier Giorgia Meloni a Caivano, in provincia di Napoli, per i fatti relativi alle due cuginette vittime di violenza al Parco Verde. Con Meloni è atteso anche l'arrivo dei ministri Matteo Piantedosi (Interno), Giuseppe Valditara (Istruzione) e Andrea Abodi (Sport). A mezzogiorno ci sarà un Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza a Caivano, con il prefetto Claudio Palomba.

A Napoli negli ultimi giorni si è registrata una escalation di violenza, con diverse sparatorie e "stese" nei quartieri occidentali di Soccavo e Pianura e nella zona orientale di Barra e Ponticelli. A Pianura in una sparatoria sono rimasti feriti Antonio Lago, 47enne, nipote del capoclan defunto Pietro Lago, e un 25enne incensurato. Questi episodi, è bene precisarlo, non sono collegati con la morte del 24enne ritrovato oggi in piazza Municipio.

(aggiornato alle ore 10,00)