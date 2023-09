Funerali di Giovanbattista Cutolo il 6 settembre, celebra don Mimmo Battaglia. Sarà giornata di lutto in città Daniela Di Maggio, mamma del giovane cornista dell’orchestra Scarlatti Young: “Ai funerali di mio figlio partecipi tutta Napoli”

Presidio per ricordare "Giò Giò" Cutolo / Foto Fanpage.it

Mercoledì 6 settembre avranno luogo in piazza del Gesù a Napoli funerali di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo di 24 anni ucciso per futili motivi all'alba del 31 agosto in piazza Municipio, davanti ad una panineria, autore del delitto un 16enne pregiudicato dei Quartieri Spagnoli. A celebrare le esequie don Mimmo Battaglia, vescovo di Napoli.

A renderlo noto Daniela Di Maggio, mamma del giovane cornista dell'orchestra Scarlatti Young, intervenendo ad un momento di preghiera davanti al luogo dell'omicidio stamane, organizzato dal deputato Francesco Borrelli, momento cui ha preso parte anche Maurizio Patriciello, il prete del Parco Verde di Caivano, lì dove qualche giorno fa c'è stato lo stupro di due cuginette minorenni e dove è venuta la premier Giorgia Meloni per promettere riqualificazione sociale e strutturale dell'area. «Deve partecipare tutta Napoli, vengano tutti, anche i calciatori del Napoli, vorrei vedere la città intera» dice la mamma dello sfortunato giovane, invitando la città alla massima partecipazione. A quanto si apprende il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è pronto a disporre il lutto cittadino in occasione dei funerali.

La commemorazione di oggi / foto Fanpage.it

Intanto, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, su proposta della Squadra mobile diretta da Alfredo Fabbrocini ha disposto la chiusura per un mese del pub "Dog out", teatro della lite al termine della quale, all'esterno del locale è avvenuto l'omicidio. Nel provvedimento di sospensione dell'attività commerciale è emerso che nel marzo 2022 l’area esterna del locale era già stata teatro di una rapina ai danni di due avventori.

Leggi anche Operaio 49enne cade da una scala: è ricoverato in gravissime condizioni