Meloni a Caivano: “Al Parco Verde si è consumato un fallimento. La mia non è passerella”. Arriva il Genio Militare Parla Giorgia Meloni che annuncia la bonifica del Parco Verde di Caivano: riapertura del centro sportivo e scuole aperte di pomeriggio.

«Se siamo qui ancora una volta, per questo crimine infame, questo duplice stupro e dopo Fortuna Loffredo, dopo Antonio Giglio, significa che al Parco Verde si è consumato un fallimento nonostante sforzi siano stati fatti». Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, parla al Parco Verde di Caivano, provincia di Napoli, dove è giunta in mattinata per esprimere solidarietà alla comunità a seguito della violenza sessuale su due ragazzine, di 10 e 12 anni. «Il Parco di Caivano non è unico territorio che versa in questi territori, il messaggio è rivolto alle tante Caivano d'Italia: non è una passerella, il messaggio più serio che daremo è partire da questo territorio. E questa zona da problema deve diventare un esempio con la collaborazione di tutti i territori».

Meloni detta le linee d'azione: questo territorio sarà presto bonificato e presto vedrete presto i frutti di questa azione di controllo del territorio. Voglio dire a forze dell'ordine e magistrati che non sono soli e non saranno soli. Potenzieremo l'apparato giudiziario». Poi il lato sociale: «Doteremo il territorio di servizi che i cittadini aspettano da molto tempo. Verranno tutti i ministri a Caivano, per cominciare da oggi a dare risposte precise».

Meloni annuncia che sarà riaperto il centro sportivo Delphinia entro primavera 2024, uno dei teatri del duplice stupro delle due cuginette, oggi discarica a cielo aperto e "stanza del buco" dove ci sono i tossicodipendenti e i loro spacciatori. Arriverà il Genio Militare dell'Esercito per ripulire l'area e le Fiamme Oro della Finanza gestiranno il centro, con un intervento da 10 milioni di euro. «Da monumento al degrado diventerà un luogo in cui respirare sicurezza».

Giorgia Meloni incontrerà il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per parlare del potenziamento dell'attività scolastica a Caivano, «fino a 20 docenti in più e scuole aperte nel pomeriggio». E annuncia norme più stringenti per rafforzare sanzioni per quelle famiglie che non mandano figli a scuola. Arriverà una biblioteca, area multimediale e sala lettura polifunzionale a Caivano, nel centro sportivo: annunciati finanziamenti per 12 milioni di euro.