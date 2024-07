video suggerito

Cuginette stuprate a Caivano: condannati tre dei minorenni, pene di 10 e 9 anni Sono stati condannati a 10 e 9 anni di carcere i tre minorenni a processo per gli abusi sessuali sulle due ragazzine di 10 e 12 anni di Caivano (Napoli).

A cura di Nico Falco

Il Parco Verde di Caivano (Napoli)

Due sono stati condannati a 9 anni di reclusione, il terzo a 10 anni: è la sentenza che il giudice del Tribunale per i Minorenni di Napoli, Anita Polito, ha emesso nei confronti di tre dei sette minorenni coinvolti nelle violenze sessuali avvenute la scorsa estate a Caivano, in provincia di Napoli, ai danni di due cuginette di 12 e 10 anni. Il verdetto è arrivato al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, dopo una una breve camera di consiglio.

Stupri Caivano, condannati tre dei minorenni

I tre imputati erano tutti minorenni all'epoca dei fatti, uno di loro nel frattempo ha compiuto 18 anni. Il giudice ha accolto le richieste di condanna avanzate il 5 luglio scorso dal pm Claudia De Luca, che aveva invocato per uno 10 anni e 8 mesi e, per gli altri due, 9 anni di reclusione. L'avvocato Giovanni Cantelli, legale del ragazzo condannato a 10 anni, ha annunciato che presenterà appello dopo aver letto le motivazioni della sentenza.

Pene di 13 e 12 anni per i due maggiorenni

Il 5 luglio era stato anche il giorno della condanna per gli unici due maggiorenni del gruppo (complessivamente gli indagati, poi imputati, sono nove), a processo presso il Tribunale di Napoli Nord: erano stati inflitti 12 anni e 5 mesi di reclusione al 19enne Giuseppe Varriale e 13 anni e 4 mesi al 20enne Pasquale Mosca.

Le due cuginette, entrambe del Parco Verde di Caivano, erano state allontanate dalle famiglie d'origine subito dopo l'inizio dell'indagine, così come i fratelli e le sorelle minorenni della più grande. Le ragazzine avevano denunciato di essere state abusate tra giugno e luglio 2023 da due distinti gruppi composti da giovanissimi in diversi luoghi isolati di Caivano, tra cui il campo da calcio Faraone e un'area ecologica mai entrata in funzione.