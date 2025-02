video suggerito

Cuginette stuprate a Caivano, parte il processo di appello per i due maggiorenni del gruppo È cominciato il processo di appello per le violenze sessuali alle due cuginette di 9 e 10 anni di Caivano (Napoli); le indagini avevano portato all'identificazione di 9 giovanissimi, tra cui due maggiorenni.

A cura di Nico Falco

L'ex isola ecologica di Caivano, sequestrata insieme al campo Faraone

I legali di Giuseppe Varriale e Pasquale Mosca, i due maggiorenni del gruppo di giovanissimi finiti sotto processo per lo stupro delle due cuginette di Caivano, stanno valutando il cosiddetto "concordato in appello": si tratta di una sorta di patteggiamento con cui gli imputati rinunciano ai motivi di assoluzione e la pena viene rideterminata con la Procura Generale. La prossima udienza è stata fissata per il 3 aprile 2025.

Si valuta il concordato in appello

Il processo di secondo grado è iniziato ieri, 11 febbraio, davanti alla quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli. Il primo processo per i ventenni si era chiuso il 5 luglio 2024 con dure condanne: 12 anni e 5 mesi di reclusione per Varriale e 13 anni e quattro mesi per Mosca. I legali dei due imputati, gli avvocati Dario Carmine Procentese e Giovanni Cantelli, nel corso dell'udienza di ieri hanno chiesto un breve rinvio per interloquire coi due ragazzi e valutare la richiesta del concordato.

Gli arrestati per gli stupri delle cuginette

I fatti contestati risalgono al periodo tra giugno e luglio 2023; le due ragazzine, di 10 e 9 anni, entrambe del Parco Verde, avevano denunciato di essere state costrette a subire atti sessuali da due distinti gruppi di giovanissimi in diversi luoghi isolati di Caivano (Napoli), tra cui il campo da calcio Faraone e un'area ecologica mai entrata in funzione.

Gli accertamenti avevano portato a individuare 9 ragazzi, di cui due maggiorenni, indagati e poi imputati. Sempre nel luglio scorso c'era stata la condanna per tre dei minorenni (uno di loro nel frattempo aveva compiuto 18 anni): a due di loro erano stati inflitti 9 anni di reclusione, al terzo dieci anni.