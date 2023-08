La visita di Giorgia Meloni al Parco Verde di Caivano dopo gli stupri delle cuginette La presidente del Consiglio dei ministri è arrivata a Caivano, nel Parco Verde, teatro del drammatico stupro di due cuginette minorenni.

Giorgia Meloni è giunta puntuale al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, oggi. Il motivo della sua visita è dare un segnale del governo dopo gli orribili episodi di violenza sessuale nei confronti di due bambine di 10 e 12 anni avvenuti all'ombra delle palazzine di edilizia popolare post-terremoto. La presidente del Consiglio incontra in chiesa il sacerdote Maurizio Patriciello e il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo oltre al prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Meloni avrà un incontro privato con don Patriciello, prima di spostarsi nella scuola "Morano" l'istituto presente al Parco Verde. Ad accompagnare la presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il responsabile dell'Istruzione e Giuseppe Valditara, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Presenti, inoltre, il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e il Capo della Polizia Vittorio Pisani.

Non incontrerà la mamma di una delle due minori vittime di abusi né il suo avvocato Angelo Pisani, poiché c'è una indagine giudiziaria in corso e probabilmente anche per non esporre la donna. «Se l'incontro non si terrà – dice l'avvocato Clara Niola, che difende una delle due vittime – ci saranno questioni di ordine, di sicurezza e sociali che non lo consentono, che hanno impedito alla premier di vedere i famigliari. Questa è la mia personale lettura, al netto del mio lavoro. Se non si terrà oggi, non è detto che l'incontro non si terrà in futuro».

La contestazione al Parco Verde

L'area è blindata dalle prime ore del giorno, c'è una sparuta presenza di ex percettori del reddito di cittadinanza tenuta sotto stretto controllo dalle forze dell'ordine: ieri la premier ha ricevuto solidarietà bipartisan dopo alcune minacce sui social network. C'è stata una piccola contestazione all'arrivo del capo del governo. «Vergognati», «assassina», «dacci lavoro», «fascista di me…», urlano alcune persone verso le macchine scortate che entrano nel cancello della parrocchia alcuni manifestanti.

Prima dell'incontro, il prefetto di Napoli Claudio Palomba, interpellato dai giornalisti sulla vicenda: