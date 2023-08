Cuginette stuprate a Caivano, la madre della 12enne: “Meloni mi aiuti per i miei figli” La madre di una delle due vittime delle violenze del Parco Verde, in un video diffuso dall’avvocato, ha chiesto aiuto alla premier per lasciare Caivano.

A cura di Nico Falco

Si rivolge a Giorgia Meloni, la madre di una delle due bambine che sarebbero state ripetutamente violentate da un gruppo di giovani nel Parco Verde, in provincia di Napoli. L'appello è stato diffuso dall'avvocato che assiste la famiglia, Angelo Pisani, poche ore prima l'arrivo della premier, che sarà domani a Caivano. Sulla vicenda sono al lavoro due Procure, quella ordinaria di Napoli Nord e quella per i Minorenni, gli indagati sono complessivamente 10, tra cui due maggiorenni (di 18 e 19 anni) e 8 minorenni (di età compresa tra i 14 e i 17 anni).

A seguito della denuncia le ragazzine, che sono cugine e hanno 12 e 10 anni, erano state allontanate dalla famiglia: il Tribunale ha deciso (e poi confermato la decisione) sulla scorta del rapporto degli assistenti sociali, che hanno appurato un comportamento omissivo da parte dei genitori. Nel caso della 12enne, si legge, che lo stile di vita della minore, "senz'altro frutto della grave incuria dei genitori", ha "favorito la perpetrazione del reato ai suoi danni". Oggi la Procura per i minorenni ha conferito l'incarico per l'analisi dei cellulari sequestrati ai giovanissimi; ieri lo stesso aveva fatto la Procura di Napoli Nord in merito ai due maggiorenni indagati.

La donna, sempre attraverso l'avvocato, aveva denunciato di avere subito delle minacce. Nel video, resa non riconoscibile per ovvi motivi di tutela dei figli, chiede un aiuto concreto in questa fase delicata:

Vorrei solo una cosa, chiedere aiuto alla Meloni per andare via dal Parco Verde. Una casa per far stare bene i miei figli.

"Nel caso i tempi della politica fossero lunghi – aggiunge l'avvocato – chiediamo a qualsiasi benefattore di aiutarvi e di sostenervi in questo trasloco. Ma sono sicuro che il Governo avrà la soluzione per voi e per i vostri figli".