Minacce a Giorgia Meloni da ex percettori del Reddito di cittadinanza: la denuncia del deputato di Fratelli d’Italia Domani la premier sarà a Caivano, nel Napoletano. Parlamentari di Fdi lanciano l’allarme su possibili minacce da parte di ex percettori del reddito di cittadinanza.

Gimmi Cangiano, deputato campano di Fratelli d'Italia denuncia minacce che riguardano la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, in visita domani a Caivano dopo l'orribile vicenda delle violenze contro minori al Parco Verde. Il parlamentare scrive:

Tanti i messaggi di odio e rancore contro il Presidente Giorgia Meloni da parte di chi fino a ieri percepiva il RdC senza nemmeno provare a trovarsi un lavoro e che invece adesso avrà la possibilità di rimettersi in gioco e di provvedere in maniera dignitosa a mantenere se stessi e le proprie famiglie. Ma non ci lasceremo intimidire.

Nello specifico si tratterebbe di messaggi sui social network, in particolare Facebook. Persone avrebbero "consigliato" alla premier di «stare a casa» perché ci sono «160mila famiglie senza Rdc» che «stanno come i pazzi». Post commentato da altri utenti con alcune frasi minacciose. Sulla vicenda indaga la Digos.

Tutto il centrodestra esprime solidarietà a Meloni

La premier incassa la solidarietà di parte del governo, in primis Matteo Salvini, vicepresidente e ministro alle Infrastrutture e dal vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Poi Elisabetta Casellati (Riforme); Daniela Santanché (Turismo); Guido Crosetto (Difesa) e di molti parlamentari del centrodestra: la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli.

Il programma della premier a Caivano domani

A quanto si apprende Giorgia Meloni domani giovedì 31 agosto, in mattinata, andrà direttamente al Parco verde di Caivano. Non si fermerà a Napoli. Parlerà con don Maurizio Patriciello, parroco anticamorra che l'ha invitata, ci sarà il prefetto e ci sarà Gaetano Manfredi, sindaco dell'area metropolitana partenopea. Non ci dovrebbe essere il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Meloni potrebbe incontrare la mamma di una delle vittime di violenza al Parco Verde. La visita della premier durerà poche ore: nel pomeriggio è attesa in Grecia.