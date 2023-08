“Ci minacciano di morte”: parla la mamma della 12enne violentata a Caivano Nuova denuncia della famiglia di una delle bambine stuprate: “Voglio incontrare Meloni, ci minacciano, ci aiuti ad andare via da qui”

A cura di Redazione Napoli

Le parole, anche in questo caso, non sono di fonte diretta ma veicolate attraverso l'avvocato. La mamma della 12enne vittima di abusi sessuali nel Parco Verde di Caivano, lo spiega il legale Angelo Pisani, dice di voler incontrare Giorgia Meloni che domani, giovedì 31 agosto, sarà a Napoli. Motivo? Denuncia pubblicamente di essere stata gravemente intimidita:

Devo scappare da qui, stiamo subendo minacce dal quartiere, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori, non mi sento al sicuro: ho bisogno di parlare con la presidente Meloni, voglio parlare con lei. Domani venga nella scuola frequentata da mia figlia e da mia nipote.

Al fratello della 12enne vittima delle violenze sarebbe stato rubato lo scooter e anche questo episodio viene interpretato dalla famiglia come una minaccia. Al momento i carabinieri di zona non hanno acclarato un nesso di causalità fra il furto e l'orribile vicenda del Parco Verde.

Secondo quanto si è appreso, gli approcci con le vittime poi sfociati nelle violenze sarebbero avvenuti anche lungo il corso Umberto di Caivano e le violenze, oltre che nel Parco Verde, anche in un'altra zona degradata della città che tutti chiamano Bronx, l'area delle case Iacp. Venerdì inizierà l'analisi dei contenuti dei cellulari dei maggiorenni implicati nella vicenda.

Angelo Pisani

Chi è l'avvocato Angelo Pisani

L'avvocato che cura gli interessi della famiglia di una delle due cuginette abusate, la 12enne, si chiama Angelo Pisani, è uno dei legali più popolari a Napoli. Conosciuto per essere stato l'avvocato di Diego Maradona durante le sue diatribe col fisco, è stato definito «l'anti-Equitalia» per le sue cause legali contro le cartelle esattoriali. È noto per la sua capacità di far diventare "mediatici" i casi di cui si occupa.

Al Parco Verde Pisani c'è già stato: difese Mimma, la mamma della piccola Fortuna Loffredo morta a 6 anni e vittima di abusi proprio a Caivano. Legato politicamente al centrodestra, Pisani è stato anche presidente della Municipalità Scampia qualche anno fa. Ora rilancia e chiede una innovazione legislativa: «Ci auguriamo che si prenda in seria considerazione l'introduzione di un ‘codice azzurro' che tuteli i minori come il ‘codice rosso' per le donne vittime di stalking e violenze».