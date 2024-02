Cuginette stuprate a Caivano, giudizio immediato per 7 minorenni indagati Il gip del Tribunale per i minorenni di Napoli ha accolto la richiesta della Procura. L’udienza fissata per il 28 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Disposto il giudizio immediato per 7 ragazzi minorenni coinvolti nello stupro di gruppo a Caivano, nel quale sarebbero rimaste vittime due cuginette di 10 e 12 anni. La decisione del rito immediato è stata presa dal gip del Tribunale dei minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, il quale ha accolto le richieste della Procura della Repubblica, pm Claudia De Luca. Due dei ragazzi sono collocati in comunità, gli altri 5, invece, sono attualmente detenuti in istituti penali minorili. A tutti vengono contestati gli abusi aggravati. Per alcuni, in concorso con uno dei maggiorenni coinvolti, c'è anche l'accusa di avere ripreso lo stupro e prodotto video dal carattere pedopornografico.

La prima udienza è stata fissata per il prossimo 28 marzo. Le difese avranno, adesso, 15 giorni di tempo per chiedere che il giudizio si svolga con il rito abbreviato. Una richiesta che dovrà essere valutata dal giudice competente. La decisione del gip del Tribunale dei minorenni è arrivata al termine degli incidenti probatori sulle due piccole vittime che si sono svolti, in un ambiente protetto, circa un mese fa, il 19 e 22 gennaio scorsi. Assieme ai 7 minori, ci sono anche due indagati maggiorenni, per i quali la Procura di Napoli Nord lo scorso 14 febbraio ha chiesto il giudizio immediato.

Gli abusi sulle due cuginette sarebbero avvenuti a Caivano, in provincia di Napoli, tra giugno e luglio del 2023. A seguito di questi episodi, che hanno suscitato grande clamore mediatico, il Governo Meloni ha emanato un apposito Decreto Caivano e nominato un commissario per la riqualificazione del territorio, dove si trova anche il famigerato rione del Parco Verde.