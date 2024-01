Stupri a Caivano, ascoltata anche la 13: nuovi dettagli sulle violenze di gruppo alle cuginette Si è concluso oggi il secondo e ultimo incidente probatorio per gli stupri di gruppo alle due cuginette del Parco Verde di Caivano (Napoli). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è concluso oggi il secondo e ultimo incidente probatorio sulla 13enne del Parco Verde che, insieme alla cuginetta di 10, sarebbe stata vittima di violenza sessuale ad opera di due gruppi di giovanissimi a Caivano, in provincia di Napoli, la scorsa estate; la ragazzina è stata ascoltata in ambiente protetto dai pm della Procura di Napoli Nord e della Procura per i Minorenni di Napoli, nelle stesse condizioni in cui i magistrati, sabato, avevano sentito la cugina.

La 13enne, in maniera lucida e circostanziata, ha ribadito quanto raccontato precedentemente e ha fornito nuovi dettagli e particolari sulla vicenda. Si attende ora la chiusura delle indagini preliminari, al termine delle quali potrebbe arrivare il rinvio a giudizio per i 9 indagati (i termini per la custodia cautelare scadranno a marzo). Le misure cautelari erano arrivate a fine settembre, in conclusione delle indagini dei carabinieri, per tutti era stato disposto il carcere; successivamente tre di loro sono stati scarcerati: per i due maggiorenni sono stati disposti gli arresti domiciliari e per il terzo, uno dei 7 minorenni, l'affidamento in comunità in sostituzione della custodia nel minorile di Nisida.

Con quello di oggi, cominciato alle 9.30, si sono conclusi gli incidenti probatori. Si tratta di un istituto del diritto processuale penale che serve per acquisire, in via eccezionale, una prova prima del dibattimento, e vi si fa ricorso per preservare elementi probatori dal rischio di inquinamento e/o di dispersione; nel caso specifico, è stato utilizzato per evitare che il tempo trascorso possa rendere meno precisi i racconti delle due ragazzine.