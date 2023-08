Meloni oggi a Caivano per le cuginette violentate, Parco Verde blindato dopo le minacce al Premier La Premieri in visita al Parco Verde. Attesi anche i ministri Piantedosi (Interno), Valditara (Istruzione) e Abodi (Sport). La Regione Campania pronta a gestire il centro Delphinia dove sarebbe avvenuto lo stupro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Lapresse

Parco Verde blindato dalle forze dell'ordine per la visita della Premier Giorgia Meloni oggi a Caivano, in provincia di Napoli, per portare la vicinanza del Governo dopo lo stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni. Attesa anche la presenza di tre ministri: Matteo Piantedosi (Interno), Giuseppe Valditara (Istruzione) e Andrea Abodi (Sport). Dopo le minacce subite dal Presidente del Consiglio nelle scorse ore per l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, la macchina della sicurezza è stata intensificata.

Meloni sarà a Caivano attorno a mezzogiorno per visitare il Parco Verde, considerato una delle più grandi piazze di spaccio dell'hinterland partenopeo. Ieri, la mamma di una delle vittime ha chiesto aiuto al Governo per poter ricominciare una nuova vita. Dopo la presunta violenza subita dalle due ragazzine da parte del branco, sulla quale è aperta l'indagine della magistratura, le istituzioni hanno acceso i riflettori sul Parco Verde.

La Regione Campania si è impegnata a riqualificare il centro sportivo Delphinia, abbandonato e vandalizzato, dove sarebbero avvenute le violenze. Intanto gli investigatori stanno passando al setaccio le informazioni contenute in chat e cellulari degli indagati per cercare di ricostruire quanto accaduto.

La visita di Meloni a Caivano

Ad invitare Giorgia Meloni a Caivano è stato don Maurizio Patriciello, prete anticamorra della Parrocchia di San Paolo Apostolo, che da anni si batte contro il degrado nel quartiere. Proprio dalla chiesa partirà la visita della Premier nel comune del Napoletano. Attorno alle ore 12,00, quindi, ci sarà una riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, presso l'istituto scolastico Morano, con il Prefetto Claudio Palomba. Attesi anche il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e i ministri dell’Interno, della Scuola e dello Sport, il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco della città metropolitana Gaetano Manfredi, oltre a don Patriciello.

Meloni: "Non mi faccio intimidire"

Al comitato saranno presenti anche le mamme delle due cuginette vittime di violenza che saranno ascoltate dalla Premier. Le genitrici hanno anticipato la loro intenzione di chiedere al Governo un aiuto per lasciare Caivano. Meloni ha assicurato che la presenza dello Stato a Caivano sarà rafforzata: "Bisognerà riaprire la palestra – ha detto – i centri che fanno un lavoro importante di educazione e socializzazione. Le intimidazioni non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli. Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro". Ma si temono contestazioni al Governo da parte degli ex percettori del Reddito di Cittadinanza. A Napoli nelle scorse settimane sono arrivati oltre 27mila sms dell'Inps che annunciavano la sospensione della card gialla da domani 1 settembre.