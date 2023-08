Due ragazzine violentate da 6 adolescenti al Parco Verde di Caivano (Napoli) Violenza sessuale di gruppo: sei ragazzi contro due tredicenni. L’orrore avvenuto a Caivano, nel Parco Verde. Le ragazzine attirate con l’inganno in un capannone.

A cura di Redazione Napoli

L'orrore abita di nuovo a Caivano, in quel Parco Verde segnato per sempre dalla morte di Fortuna Loffredo e Antonio Giglio. Due ragazzine di 13 anni sono state violentate dal branco – un gruppo di cinque adolescenti e un 19enne -. Le ragazzine abusate sono oggi in una casa-famiglia nell'area metropolitana di Napoli, protette e seguiti dai servizi sociali.

La notizia è raccontata dal "Mattino" di Napoli oggi in edicola. Risale allo scorso mese di luglio. Portate con l'inganno, con una scusa qualunque, in un capannone solitamente usato dai pusher della zona, hanno subìto l'orrore. Tornate a casa non hanno detto niente. E così per giorni, per lunghi drammatici giorni.

La denuncia effettiva risale ai primi giorni di agosto. È stato grazie ad un amico che il fratello più grande di una delle bambine ha saputo cosa hanno subìto. Poi, il solito iter: assistenti sociali, la visita medica al Santobono, inquirenti, denuncia ai carabinieri col verbale che descrive la violenza sessuale di gruppo ai danni delle due minorenni. L'unico maggiorenne del gruppo è già individuato e fermato. Le indagini continuano, nel più assoluto riserbo, com'è d'uopo in questi casi. Le forze dell'ordine stanno analizzando il contenuto di alcuni telefoni cellulari per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti: spostamenti, chiamate, messaggi ma anche la presenza di audio o video ‘rivelatori'.

Il Mattino riporta stralci del verbale con il quale vengono descritti i fatti:

circa due o tre mesi fa, la ragazza non ricorda esattamente la data, un ragazzo di diciannove anni a lei noto la conduceva in una casa abbandonata in un parco e, dopo averla minacciata, la obbligava ad abbassarsi i pantaloni e lo slip…… e la costringeva ad avere un rapporto contro la sua volontà.

La notizia del Parco Verde è destinata a fare il paio con l'orrore di Palermo di cui si parla da giorni. Il Parco Verde di Caivano, considerato da anni la "Nuova Scampia", ovvero il luogo in cui si è spostato il supermarket dello spaccio di droghe attivo ad ogni ora del giorno e della notte, è da tempo sotto assedio dei carabinieri che con operazioni praticamente quotidiane hanno smantellato parte delle piazze di spaccio (altre invece resistono e prosperano).

Resta il degrado umano della zona, per anni dimenticata dalle istituzioni, lì dove resiste l'attività meritoria di una scuola, la "Morano" e l'attivismo e il coraggio di padre Maurizio Patriciello, il parroco anti-camorra della zona, attualmente sotto scorta che commenta addolorato: