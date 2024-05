video suggerito

Fondi per il Sud, De Luca: “Vittoria straordinaria”. Fitto: “Reazione incomprensibile” Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della Campania sui Fondi per il Sud. De Luca: “Vittoria straordinaria”. Fitto: “Reazione festante incomprensibile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Botta e risposta tra Vincenzo De Luca, presidente della Campania, e Raffaele Fitto, ministro della Coesione, sui fondi per il Sud. Quest'oggi, il Consiglio di Stato si è espresso con una sentenza che è stata da una parte letteralmente festeggiata da Palazzo Santa Lucia, ma che dall'altra è stata accolta in maniera più pacata dal Ministero, che anzi si è detto "sorpreso" dal giudizio di De Luca al punto da definirlo "incomprensibile".

Tutto è iniziato nel pomeriggio di oggi, con il parere favorevole del Consiglio di Stato al ricorso presentato dalla Regione Campania. Vincenzo De Luca ha subito commentato spiegando che "il Consiglio di Stato ha confermato pienamente le tesi della Campania, ha censurato i ritardi, e stabilisce l’inaccettabilità delle procedure messe in campo dal Governo", ha spiegato De Luca, aggiungendo anche che la sentenza avrebbe "considerato pretestuosa la sopravvenienza dell’articolo 10 del Decreto coesione: smantellata la norma che surrettiziamente introduceva la vicenda Bagnoli nel Fondo FSC. Ci si augura che a questo punto", ha quindi concluso il presidente, "sia terminata la lunga e vergognosa catena di pretesti, di dilazioni, di ritardi strumentali, che ha penalizzato e penalizza le imprese, le famiglie, i Comuni della Campania. Ci si augura di poter cominciare a lavorare nell’interesse delle nostre comunità". La sentenza, secondo De Luca, "è il risultato della battaglia di civiltà e di dignità nella quale si sono impegnati in questi mesi centinaia di sindaci, amministratori, semplici cittadini", nonché "un motivo di grande speranza e di grande soddisfazione per quanti hanno creduto nella giustizia amministrativa del nostro Paese".

Per il ministro Raffaele Fitto, ministro della Coesione, tuttavia, "risultano incomprensibili le reazioni festanti alla sentenza odierna del Consiglio di Stato". Il titolare del ministero ha commentato le dichiarazioni di De Luca in maniera piuttosto fredda: "La sentenza, che pure contiene alcuni ‘elementi singolari', non modifica in alcun modo l'iter di definizione dell'accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio e la Regione Campania".