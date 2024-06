video suggerito

Fondi di Coesione, De Luca: "Dopo un anno si avvicinano le condizioni per firmare" L'incontro "è andato complessivamente bene". Si va verso l'accordo per lo sblocco dei fondi di coesione, spiega De Luca. "Mi auguro che in queste ore ci venga data una copia finale dell'accordo".

A cura di Giuseppe Cozzolino

"L'incontro è andato bene complessivamente". Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si è espresso positivamente riguardo l'incontro per lo sblocco dei fondi di coesione. Dopo mesi di polemiche e di scambi di battute anche a distanza tra Palazzo Santa Lucia e il Governo Centrale, la situazione sembra essersi finalmente sbloccata. "Mi pare che si stiano determinando le condizioni per stipulare, finalmente dopo un anno, l'accordo di coesione tra Regione Campania e Ministero della Coesione", ha aggiunto ancora De Luca.

Sull'incontro, il presidente della Regione Campania ha spiegato che "c'era un piccolo aggiustamento tecnico da fare", poiché "diversi ministeri avevano avanzato una richiesta di caricare sui fondi regionali interventi nazionali. Abbiamo dato un'apertura ragionevole, ma non si può immaginare di utilizzare i fondi regionali per sostituire i ministeri nazionali. Mi sembrerebbe una cosa esagerata". Per De Luca infatti "il punto più delicato era con il ministero per le Infrastrutture su cui c'è stata una consonanza piena per quanto riguarda i nostri interventi e quelli previsti dal livello ministeriale".

E dunque, incontro che è andato "complessivamente bene", al punto che lo stesso De Luca ha espresso per la prima volta la propria "piena soddisfazione. Mi auguro che in queste ore ci venga data una copia finale dell'accordo di coesione che poi dovrà essere sottoscritto dal presidente della Regione e dal presidente del Consiglio", ha aggiunto ancora De Luca. Dunque, dopo un lungo braccio di ferro, anche dialettico, lungo l'asse Napoli-Roma, alla fine sembra che la stipula dell'accordo, questa volta, sia ad un passo.