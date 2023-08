Sparatoria in strada a Pianura, due feriti: un 25enne e un 46enne La sparatoria in via Sartania oggi pomeriggio attorno alle 18,30. Sul posto la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sparatoria in strada oggi pomeriggio a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. Due persone sono state ferite a colpi di arma da fuoco intorno alle 18.30 di oggi a Pianura. Sul posto la Polizia di Stato. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Al momento non si conoscono le identità dei due né le loro condizioni di salute. L'episodio potrebbe essere da inquadrare nella recente ripresa delle ostilità tra i clan di camorra del quartiere.

Due napoletani, un 25enne e un46enne, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono giunti presso l’ospedale San Paolo entrambi con ferite alle gambe per colpo arma da fuoco. Non versano in pericolo di vita. Sul posto, via Sartania, sono stati rinvenuti alcuni bossoli e tracce ematiche. Procede personale della Squadra Mobile.

(aggiornato alle ore 19,15)