Stese di camorra a Pianura e al Rione Traiano: si torna a sparare a Napoli Ovest Tra il Rione Traiano e Pianura segnalate diverse stese di camorra; si sarebbero riaperte le ostilità tra i clan per il controllo del territorio.

A cura di Nico Falco

Finisce l'estate, riprendono gli scontri di camorra. È quello che starebbe succedendo negli ultimi giorni nella zona occidentale di Napoli, dove sarebbero ripresi i conflitti tra i clan: soprattutto a Pianura, dove il territorio è conteso tra i Calone-Marsicano e i Carillo-Perfetto, ma anche nel Rione Traiano. Al momento non risultano feriti, si tratta per lo più di "stese", ma, apprende Fanpage.it da fonti investigative, l'attenzione è alta: si teme che lo scontro possa tornare ai livelli di pochi mesi fa, con agguati e ferimenti in strada che coinvolgerebbero anche i quartieri vicini.

Colpi di pistola al Rione Traiano

L'ultimo episodio è delle 20 circa di ieri, 28 agosto. Degli spari sono stati segnalati in via Tertulliano, nel cuore del Rione Traiano e in un'area dove storicamente sono presenti piazze di spaccio tra le più fiorenti del complesso popolare. Quando la Polizia è arrivata sul posto, però, non sono stati trovati riscontri: nessun ferito né danni, niente bossoli a terra, e alcuni residenti avrebbero riferito di non avere sentito nulla.

Tornano le stese a Pianura

Negli ultimi giorni colpi di pistola sono stati segnalati a Pianura, in particolare nella zona delle case popolari di via Cannavino, considerata roccaforte dei Carillo-Perfetto, e nell'area di via Gentilschi e via Monti, dove, invece, risultano arroccati i Calone-Marsicano. Si sarebbe trattato di stese, dei "botta e risposta" tra i due gruppi, che hanno fatto registrare il danneggiamento di un'automobile nella zona delle "Case rosse" di via Torricelli che sarebbe nelle disponibilità di un uomo ritenuto vicino ai Carillo.

I due gruppi criminali si sarebbero riorganizzati dopo le inchieste che avevano decimato entrambi; in particolare, il secondo clan avrebbe trovato nuova forza con l'alleanza coi Vigilia di Soccavo, spostando anche la propria roccaforte in via vicinale Palazziello, considerata il fortino del clan di Alfredo "‘o Niro".