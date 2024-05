video suggerito

Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 25 e domenica 26 maggio in tv Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio in tv torna con l’ultimo appuntamento stagionale Verissimo. Silvia Toffanin avrà in studio tanti ospiti, così come Mara Venier nella penultima puntata di Domenica In. Ecco tutti gli ospiti del weekend in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Quello di sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 sarà l'ultimo weekend della stagione di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin che, dalla prossima settimana sino a fine giugno trasmetterà Verissimo-Le storie con le interviste più chiacchierate dell'edizione. Anche Domenica In si avvicina ai titoli di coda, ma non sarà questa l'ultima domenica con il varietà di Mara Venier, bensì la penultima. Ecco chi saranno i protagonisti del weekend nei salotti più seguiti della tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 25 e domenica 26 maggio 2024

Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle ore 16.30 su Canale5, andranno in onda le ultime due puntate della stagione di Verissimo. Nel primo appuntamento del weekend Silvia Toffanin avrà in studio, in esclusiva, Gigi D’Agostino, il capitano della musica dance per la sua prima intervista per la tv italiana. Rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un problema di salute, è pronto a far ballare di nuovo il suo pubblico. E sempre in esclusiva, Silvia Toffanin intervisterà il super modello britannico David Gandy. Fresca di festeggiamenti per i suoi 30 anni, sarà ospite con la sua energia e semplicità Elettra Lamborghini. E ancora ci saranno in studio, insieme, Carolyn Smith e Carolina Marconi. Infine, Costantino Vitagliano aggiornerà il pubblico sulle sue condizioni di salute, poi Daniele Paudice e Gaia Gigli, dopo la scelta a Uomini e Donne, racconteranno la loro vita di coppia appena nata.

Domenica 26 maggio Silvia Toffanin dedicherà l'ultima puntata ad Amici. Il titolo del programma sarà, infatti, Verissimo Speciale Amici e sarà interamente dedicato al talent show di Maria De Filippi da poco conclusasi. Al centro dello speciale le storie, il percorso e le esibizioni dei sei finalisti con, in primo piano, la grande gioia e i progetti di Sarah, la vincitrice dell'edizione, e quelli di Marisol, vincitrice del premio di categoria. Non mancheranno le emozioni e gli ospiti a sorpresa anche per gli altri ragazzi arrivati in finale: i cantanti Petit, Holden e Mida e il ballerino Dustin. A commentare l’evoluzione e la crescita dei ragazzi, i professori che li hanno accompagnati in questo viaggio, ovvero Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Infine, sarà in studio anche il giudice Cristiano Malgioglio.

Da sabato 1 a domenica 23 giugno, il programma di Canale 5 continuerà ad andare in onda con Verissimo-Le storie: saranno mostrate le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

La puntata di Domenica In di domenica 26 maggio, la penultima della stagione, sarà dedicata alla band Ricchi e Poveri, scrive TvBlog. Mara Venier intervisterà poi Daniela Bongiorno in occasione del centenario della nascita del marito Mike Bongiorno. Tornerà a Domenica In anche Orietta Berti, poi tra gli ospiti anche Vinicio Marchioni, attore di C'è ancora domani prossimo alla pubblicazione del suo romanzo, Tre notti. In collegamento ci sarà Zucchero Fornaciari, poi in studio Pierluigi Diaco. Chiuderà la penultima puntata Ron Moss.