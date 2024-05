Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 3 e domenica 4 maggio in tv

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Riparte il weekend e i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio riaprono le loro porte. Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 vedranno tra i protagonisti tanti volti celebri del panorama musicale e cinematografico italiano. Da Serena Bortone ai protagonisti di Amici 23, dal calciatore Lautaro Martinez a Michelle Hunziker: ecco tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 4 e domenica 5 maggio 2024, dalle ore 16.30 su Canale 5 torna Verissimo. Silvia Toffanin nel primo appuntamento del weekend inaugurerà la nuova edizione di La ruota della fortuna, in partenza dal 6 maggio su Canale5: Orietta Berti e Cristiano Malgioglio varcheranno in anteprima le porte dello studio del game show, saranno i primi concorrenti di Gerry Scotti a far girare la mitica ruota. Nella stessa puntata saranno ospiti Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e l'ultima eliminata di Amici23, Sofia. Silvia Toffanin intervisterà Cinzia Leone, poi Rebecca Staffelli in studio con il fidanzato Alessandro, infine Ludovica Valli.

Domenica 5 maggio 2024 tra gli ospiti ci sarà Serena Bortone, al centro dell'attenzione mediatica per il caso Scurati in Rai. Silvia Toffanin intervisterà poi Michelle Hunziker prossimamente in tv con Io Canto Family, accompagnata da Anna Tatangelo, tra i capi squadra del talent show. Spazio, poi, alla coppia di professori di Amici formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, prima di Alena Seredova in compagnia del secondogenito David Lee Buffon. Per la parentesi Terra Amara sarà ospite Ilayda Çevik, l’attrice che nella serie interpreta Betül.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

La puntata di Domenica In del 5 maggio, in programma dalle ore 14 su Rai 1, si aprirà con uno spazio dedicato a Toto Cutugno: Mara Venier accoglierà in studio il figlio Niko Cutugno, poi Alba Parietti, Lino Banfi, Ivana Spagna e Paolo Giordano. TvBlog rivela che tra gli ospiti di Mara Venier ci saranno anche Umberto Tozzi per una lunga intervista e per cantare i suoi più grandi successi, e Diodato. Per la parentesi cinema, ospiterà Michele Placido e Ornella Muti, poi Lina Sastri per parlare del suo film La casa di Ninetta, di cui è anche regista. Infine, Mara Venier si collegherà inoltre con l'Arena di Verona per il lancio dello show di mercoledì 8 maggio di Rai1, Una nessuna e centomila condotto da Amadeus.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 5 maggio 2024 torna l'appuntamento con Che tempo che fa, dalle 19.30 sul NOVE. Tra gli ospiti annunciati sui social il capitano dell'Inter Lautaro Javier Martinez e il cantante Francesco Gabbani.